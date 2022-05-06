Вечером Россия снова обстреляла ракетами Одесскую область

Сегодня вечером, 6 мая, российские силы снова обстреляли ракетами Одесскую область, но сработала противовоздушная оборона.

Также враг ужесточил воздушную разведку над Одесской областью.

Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук в видеообращении в пятницу, 6 мая.

"Враг пытается наносить ракетные удары по нам, по Одессе, по всем другим областям Украины, но мы все держимся. Потому что мы вместе. И состоявшийся сегодняшний ракетный обстрел Одесской области, его последствия были бы намного хуже, если бы не наши силы ПВО. За что им благодарен. Также отмечаем, что враг начинает более интенсивную воздушную разведку.

Глава Одесской ОГА Максим Марченко уточнил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами. Пострадавших нет.

Стоит отметить, что по словам советника руководителя ОП Алексея Арестовича, самые ожесточенные бои продолжаются на трех основных направлениях.

Первый – Луганская область, враг пытается окружить Рубежное, Попасную, Северодонецк.

Второй – из Гуляйполя на Запорожье.

И третий – из Херсона в направлении Кривого Рога.

Брифинг Алексея Арестовича за 6 мая 2022 года

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