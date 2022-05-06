Ввечері Росія знову обстріляла ракетами Одещину

Сьогодні ввечері, 6 травня, російські сили знову обстріляли ракетами Одещину, але спрацювала Протиповітряна оборона.

Також ворог посилив повітряну розвідку над Одеською областю.

Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук у відеозверненні у п'ятницю, 6 травня.

"Ворог намагається завдавати ракетні удари по нам, по Одесі, по всім іншим областям України, але ми всі тримаємося. Бо ми разом. І сьогоднішній ракетний обстріл Одеської області, який відбувся, його насілдки були б набаагато гіршими, якби не наші сили ППО. За що їм вдячний. Також відзначаємо, що ворог починає більш інтенсивну повітряну розвідку. Ворог скаженіє, в нього є агонія, він розуміє, що він програє, і найголовніше - програє", - розповів Братчук.

Очільник Одеської ОДА Максим Марченко уточнив, що окупанти здійснили ракетний удар по Одеському району двома ракетами. Постраждалих немає.

Варто зазначити, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, найзапеклші бої тривають на основних трьох напрямках:

Перший - Луганська область, ворог намагається оточити Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк.

Другий - з Гуляйполя на Запоріжжя.

І третій - з Херсона у напрямку Кривого Рогу.

Брифінг Олексія Арестовича за 6 травня 2022 року

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