Українські війська вперше показали удар по окупантах дроном-камікадзе Switchblade (відео)

Українські військові з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали роботу американського дрона-камікадзе Switchblade.

Тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс вдарив по позиціях російських військ, які готували укріплення.

Відповідне відео бригада опублікувала в Мережі 6 травня та привітала таким чином військових з Днем піхоти.

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"Кращим вітанням є результати нашої роботи. Так, за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade підбадьорили окупантів, які так завзято готували укріплення", – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як дрон вдарив поблизу російських окопів. Щонайменше двоє окупантів взялися тікати.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 6 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,9 тис. осіб.

Брифінг Олексія Арестовича за 6 травня 2022 року

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