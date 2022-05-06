Українські війська вперше показали удар по окупантах дроном-камікадзе Switchblade (відео)

Українські військові з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали роботу американського дрона-камікадзе Switchblade.
Тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс вдарив по позиціях російських військ, які готували укріплення.
Відповідне відео бригада опублікувала в Мережі 6 травня та привітала таким чином військових з Днем піхоти.
"Кращим вітанням є результати нашої роботи. Так, за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade підбадьорили окупантів, які так завзято готували укріплення", – йдеться у повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як дрон вдарив поблизу російських окопів. Щонайменше двоє окупантів взялися тікати.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 6 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,9 тис. осіб.
Читайте також:
- Найзапекліші бої тривають на основних трьох напрямках: Арестович розповів, де окупанти зосередили основні зусилля
- "Потужний удар по системі управління": ексголова ЦРУ повідомив, скільки російських генералів ліквідували в Україні
- Символічно: Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня