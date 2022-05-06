Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські війська вперше показали удар по окупантах дроном-камікадзе Switchblade (відео)

Дата публікації
Перегляди
8444
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські війська вперше показали удар по окупантах дроном-камікадзе Switchblade (відео)

Скриншот з відео

Українські військові з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали роботу американського дрона-камікадзе Switchblade.

Тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс вдарив по позиціях російських військ, які готували укріплення.

Відповідне відео бригада опублікувала в Мережі 6 травня та привітала таким чином військових з Днем піхоти.

"Кращим вітанням є результати нашої роботи. Так, за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade підбадьорили окупантів, які так завзято готували укріплення", – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як дрон вдарив поблизу російських окопів. Щонайменше двоє окупантів взялися тікати.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 6 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,9 тис. осіб. 

Брифінг Олексія Арестовича за 6 травня 2022 року

Брифінг Олексія Арестовича за 6 травня 2022 року

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація