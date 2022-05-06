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Росія викликала посла Британії через нові санкції

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Росія викликала посла Британії через нові санкції

Associated Press

останнім санкційним пакетом від 4 травня Велика Британія заборонила експорт послуг до Росії, а також додала до санкційного списку ще 63 особи, зокрема, кремлівських пропагандистів. МЗС РФ викликало посла Британії.

Міністерство закордонних справ РФ 6 травня викликало посла Британії Дебору Броннерт через нові санкції Британії проти Росії.

Про це повідомили в МЗС РФ.

"Послу вказали на неприйнятність подібної деструктивної лінії, продовження якої неминуче призведе до остаточного руйнування двосторонніх зв’язків та шкоди відносинами між народами Росії і Британії", - заявили в МЗС.

У заяві додали, що вважають, що санкції запроваджуються "під надуманими абсурдними приводами" та звинуватили Британію у вибірковій повазі до свободи ЗМІ. 

Нагадаємо, що Велика Британії у середу, 4 травня, розширила список обмежувальних заходів щодо Росії та її громадян за агресію проти України. Нові санкції означатимуть, що російські підприємства більше не зможуть отримувати вигоду від британських бухгалтерських, консультаційних та PR-послуг світового класу, на які припадає 10% російського імпорту в цих секторах.

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