Лідери “Великої сімки” обговорять нові санкції проти Росії - Bloomberg

Переговори лідерів країн G7 будуть охоплювати, зокрема, ситуацію в Україні, тож до розмови запрошено українського президента Володимира Зеленського.

У неділю, 8 травня, лідери країн групи G7, до якої входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Велика Британія та США, проведуть віртуальну зустріч, на якій обговорюватимуть, зокрема, запровадження нових санкцій проти Росії через війну, розв’язану Кремлем проти України.

Про це з посиланням на власні поінформовані джерела повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, зустріч лідерів країн “Великої сімки” “дасть можливість скоординувати і, можливо, завершити деякі нові заходи".

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“США та їхні союзники наполягають на запровадженні нових санкцій напередодні російського військового параду Перемоги 9 травня”, - йдеться у повідомленні.

У німецькому уряді підтвердили, що в режимі відеоконференції до розмови долучиться президент України Володимир Зеленський. “Президент України Володимир Зеленський візьме участь і доповість про поточну ситуацію в своїй країні”, – повідомила речниця уряду Німеччини, передає Handelsblatt..

Нагадаємо, що Європейський Союз готує шостий пакет антиросійських санкцій, який повинен заблокувати імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

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