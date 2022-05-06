У Брюселлі відбудеться засідання Військового комітету НАТО, до зустрічі приєднається начальник Генштабу ЗСУ

У Брюсселі 19 травня відбудеться зустріч начальників штабів країн НАТО, серед присутніх будуть також керівники Генштабів України, Швеції та Фінляндії.

Головуватиме на засіданні адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету.

Про це йдеться у пресрелізі Північноатлантичного альянсу.

Відповідно до документа, у межах засідання відбудеться чотири сесії. Про ситуацію з війною в Україні та нападом РФ на суверненну державу обговорюватимуть під час другої сесії. До розмови приєднаються начальники оборони держав-партнерів НАТО Фінляндії, Швеції та України.

На першій сесії , на якій буде - генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, розглядатимуть геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в червні. Третя сесія буде зосереджена на реалізації Концепції стримування та оборони євроатлантичного простору, а також на довгостроковій позиції НАТО.

Після цього начальники Генштабів зустрінуться з азіатсько-тихоокеанськими партнерами НАТО, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Республікою Корея, щоб обговорити регіональні події.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перпеконаний, НАТО та ЄС тепер теж зацікавлені у присутності України в цих організаціях, оскільки ЗСУ показали ефективність у боротьбі з російськими окупантами.

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