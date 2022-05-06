В ОБСЄ шоковані антисемітськими висловлюваннями Лаврова

ОБСЄ шокував той факт, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, намагаючись дискредитувати президента України та його уряд, використав один з найзловісніших антисемітських міфів.

Персональні представники чинного голови ОБСЄ виступили із спільною заявою, у якій засудили антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, спрямовані на промоцію російської агресії проти України.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

"Шокує та засмучує той факт, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, намагаючись дискредитувати президента України та його уряд, використав один з найзловісніших антисемітських міфів. Ми сподівалися, що спотворене уявлення про те, що євреї самі винні у своїх нещастях і що вони були архітекторами самого Голокосту, було відкинуто у найтемніші куточки суспільства. Але тепер пан Лавров привернув міжнародну увагу до цієї антисемітської брехні та дав їй нове життя", - йдеться у заяві.

Свої підписи під нею поставили особистий представник Чинного голови ОБСЄ з питань боротьби з антисемітизмом Ендрю Бейкер, особистий представник Чинного голови ОБСЄ з боротьби з расизмом, ксенофобією та дискримінацією Регіна Полак та особистий представник Чинного голови ОБСЄ з питань боротьби з нетерпимістю та дискримінацією щодо мусульман Мехмет Пачаджі.