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В ОБСЄ шоковані антисемітськими висловлюваннями Лаврова

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В ОБСЄ шоковані антисемітськими висловлюваннями Лаврова

Associated Press

ОБСЄ шокував той факт, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, намагаючись дискредитувати президента України та його уряд, використав один з найзловісніших антисемітських міфів.

Персональні представники чинного голови ОБСЄ виступили із спільною заявою, у якій засудили антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, спрямовані на промоцію російської агресії проти України.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

"Шокує та засмучує той факт, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, намагаючись дискредитувати президента України та його уряд, використав один з найзловісніших антисемітських міфів. Ми сподівалися, що спотворене уявлення про те, що євреї самі винні у своїх нещастях і що вони були архітекторами самого Голокосту, було відкинуто у найтемніші куточки суспільства. Але тепер пан Лавров привернув міжнародну увагу до цієї антисемітської брехні та дав їй нове життя", - йдеться у заяві.

Свої підписи під нею поставили особистий представник Чинного голови ОБСЄ з питань боротьби з антисемітизмом Ендрю Бейкер, особистий представник Чинного голови ОБСЄ з боротьби з расизмом, ксенофобією та дискримінацією Регіна Полак та особистий представник Чинного голови ОБСЄ з питань боротьби з нетерпимістю та дискримінацією щодо мусульман Мехмет Пачаджі.

Особисті представники Чинного голови ОБСЄ заявили про "відверте засудження цієї останньої спробу спотворити самі факти про Голокост та відродити ганебний антисемітський образ, і все це з метою промоції російської агресії проти України".

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін перепросив прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета за заяви голови російського МЗС Сергія Лаврова. Раніше Лавров заявив про те, що у "Гітлера була єврейська кров, як і в Зеленського". 

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