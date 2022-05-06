У Броварах міська рада призупинила діяльність УПЦ МП на території громади

Броварська міська рада призупинила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території громади.

Відповідне рішення було ухвалено 6 травня на сесії міськради.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було призупинено діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади. Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення ходи, зборів, мітингів та всіх інших масових заходів", - написав він 6 травня.

Сапожко зазначив, що заборона буде діяти весь період воєнного стану.

Мер також проінформував, що депутати міської ради підтримали дерусифікацію у Броварах - підтримали рішення про перейменування вулиць та провулків міста. Зміни стосуються 34 назв.

Нагадаємо, як свідчать дані проведеного на початку квітня дослідження соціологічної групи "Рейтинг", 51% українців вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України. Заборону підтримують дві третини опитаних жителів заходу і лише 29% – сходу.

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