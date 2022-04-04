Активісти "дотиснули": на Прикарпаті закривають церкву московського патріархату

Священник умови людей прийняв.

У Долині Івано-Франківської області місцеві мешканці днями влаштували акцію протесту, вимагаючи припинення діяльності церкви Московського патріархату.

Про це повідомили на сторінці Долинської міської ради.

"Небайдужим увірвався терпець – вважають конфесію ворогом, бо вона тривалий час перебувала під культурним впливом російського православʼя, а духовенство мало неоднозначні думки щодо патріотичних настроїв в Україні. У батюшки на це – свої пояснення, він вважає себе патріотом, і каже, щиро молиться за всіх", - йдеться у повідомленні.

УНІАН

Втім, місцевих мешканців така позиція священника не влашовувала. Тому люди протестували. Як наслідок, позицію громади таки почули. Приміщення церкви у неділю, 3 квітня, пообіцяли запломбувати. А церква повинна припинити свою діяльність на території нашої громади.

"За домовленістю, 3 квітня о 14:00 будівля, де проводились богослужіння має бути закрита і опломбована. Від сьогодні починаємо чергувати, щоб нічого на територію не завозилось і не вивозилось", - каже громадський активіст Микола Василів.

Священник умови наразі прийняв, погодився після останньої подячної служби у неділю зачинити двері для парафіян цієї конфесії. Опісля, за його згодою, спільно з правоохоронцями, місцевим депутатом, провели обшук приміщень, транспортних засобів.

Як повідомлялося, на Львівщині дві церковні громади вийшли з-під влади Московського патріархату.

Нагадаємо, російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України.

Читайте також: