В Україні вимагають заборонити Московський патріархат

26 грудня - день пам’яті мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста / Pexels

Після набуття чинності закону всі церковні споруди і майно МП перейдуть у власність держави.

Народні обранці зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про заборону Московського патріархату на території України".

Також читайте На Львівщині дві церковні громади вийшли з-під влади Московського патріархату

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Метою ухвалення законопроекту є захист національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні Верховна Рада України.

Законопроект пропонує заборонити "діяльність Московського патріархату - Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви, зокрема Української православної церкви".

Крім того, законопроектом передбачено, що вся церковна власність впродовж 48 годин з дня ухвалення цього закону інвентаризується і націоналізується, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України

"Релігійні громади, монастирі та духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити своє підпорядкування протягом 14 днів з дня набуття чинності цим законом відповідно до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", – сказано у проекті закону.

Нагадаємо, що понад 50 церковних громад перейшли із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Ще близько 100 громад перебувають у процесі переходу.