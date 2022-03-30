У Луганській області через обстріли окупантів пошкоджено газопровід

У Луганській області через обстріли окупантів пошкоджено газопровід

29 березня ворожий снаряд влучив у магістральний газопровід високого тиску діаметром в районі Пролетарська.

На Луганщині через вчорашні обстріли росіян пошкоджено газопровід високого тиску діаметром 400 мм в районі Пролетарська.

Без газопостачання залишилися 35 тисяч абонентів Лисичанська, Привілля, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Відновлювальні роботи розпочнуться сьогодні зранку.

Нагадаємо, окупанти з важкого озброєння обстріляли Лисичанськ.

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