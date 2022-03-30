Вночі російські окупанти обстріляли Хмельницький

Наразі ситуація в місті контрольована.

У ніч проти середи, 30 березня, російські окупанти обстрілялии Хмельницький.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

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За його словами, станом на 08:00 середи, 30 березня, ситуація в громаді контрольована. "Вночі рашистські орки вдарили і по нашому місту. Всі відповідні служби і структури спрацювали оперативно і чітко. Ситуація, як я і зазначав, контрольована", - наголосив мер Хмельницького.

До слова, цей прильот став першим у місті від початку війни, 24 лютого.

Симчишин закликав мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та ховатися до укриттів.

Як повідомлялося, 29 березня, російські війська завдали удару по Старокостянтинові Хмельницької області.

До слова, російська армія вже не вперше завдає ударів по місту. Населений пункт Хмельниччини став одним з перших, по яких Російська Федерація завдала ракетного удару 24 лютого, у перший день вторгнення. Після цього по місцевому аеродрому поцілили ще кілька разів.

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