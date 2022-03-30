У парламенті Канади підтримали безвіз з Україною

У парламенті Канади підтримали безвіз з Україною

Відповідне рішення ухвалили більшість членів федерального парламенту країни.

У парламенті Канади попередньо підтримали безвіз з Україною. За відповідне рішення проголосували більшість парламентарів.

Про це йдеться у звіті постійного комітету парламенту.

"Ми закликаємо уряд Канади запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, зокрема швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі”, — говориться в звіті.

Парламент також рекомендував уряду "збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийманні мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу". Також документ закликає "підтримати українців й інших мешканців країни, які постраждали від конфлікту".

Нагадаємо, що канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd оголосила про призупинення будь-яких інвестицій в Російську Федерацію через міжнародні санкції.