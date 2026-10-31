Ліліт та Мара: якими "моторошними" іменами називають дітей зараз

Які імена обирають для дітей / © pixabay.com

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Моторошні, похмурі та оповиті містичними легендами імена щороку отримують сотні дітей по всьому світу.

Одні батьки обирають їх через захоплення міфологією та готичною літературою, інші — прагнучи наділити дитину загартованим характером і таємничою енергетикою.

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Тінь міфології та демонології: імена з темним минулим

Найбільше похмурих імен походить із давніх міфів, де вони належали богам підземного царства, персоніфікаціям смерті, руйнування або темних стихій.

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1. Ліліт (Lilith)

Одно з найпопулярніших «темних» імен у світі. За вавилонськими та юдейськими переказами, Ліліт була першою дружиною Адама, яка відмовилася коритися і перетворилася на нічного демона. Перекладається як «нічна», «дух ночі» або «нічна буря». Попри свою похмуру демонічну історію, ім'я вражає витонченою милозвучністю і регулярно потрапляє до рейтингів популярності в Європі та США.

2. Аїд (Hades) / Персефона (Persephone)

Імена володарів давньогрецького підземного царства мертвих. Ім'я Персефона перекладається як «та, що несуча смерть» або «убивця». Попри зловісний контекст міфу про викрадення, ім'я Персефона сьогодні часто обирають поціновувачі античної класики та готичного стилю.

3. Мара (Mara)

Слов'янське та скандинавське ім'я, яке в народній демонології позначає злого духа, привид або втілення нічних жахів і задухи. У санскриті «Мара» буквально означає «смерть» або «руйнування». Утім, у багатьох сучасних культурах його обирають через короткість та звучність.

4. Калі (Kali)

Ім'я грізної індуїстської богині смерті, часу, руйнування та трансформації. У перекладі з санскриту означає «чорна» або «повелителька часу». Вона зображується у намисті з черепів, проте у східній філософії її руйнівна сила вважається необхідною для знищення зла та нового відродження.

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5. Геката (Hecate)

Давньогрецька богиня місячного світла, чаклунства, магії, нічних жахіть та перехресть. Її ім'я асоціюється з темними чарами та потойбічним світом, однак дехто вбачає у ньому символ сильної жіночої сакральної влади.

Імена, що означають «смерть», «тьму» та «смуток»

Деякі імена лякають не стільки своєю історією, скільки буквальним перекладом з давніх мов.

Мортіша (Morticia): Походить від латинського слова mors / mortis, що означає «смерть». Набуло популярності завдяки культовому персонажу «Родини Аддамсів».

Даркнес / Коул (Darkness / Cole): Англосаксонське ім'я Коул буквально перекладається як «вугілля» або «вугільно-чорний», а Даркнес — «темрява».

Десдемона (Desdemona): Давньогрецьке ім'я, що перекладається як «злощасна», «нещаслива» або «породжена під лихою зіркою». У трагедії Шекспіра доля носіниці цього імені склалася відповідно.

Тристан (Tristan): Латинське та кельтське ім'я, що походить від слова tristis — «сумний», «зажурений» або «похмурий».

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