В парламенте Канады поддержали безвиз с Украиной

В парламенте Канады поддержали безвиз с Украиной

Соответствующее решение было принято большинством членов федерального парламента страны.

В парламенте Канады предварительно поддержали безвиз с Украиной. За соответствующее решение проголосовало большинство парламентариев.

Об этом идет речь в отчете постоянного комитета парламента.

"Мы призываем правительство Канады ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в частности, быстро выдавая электронное разрешение на путешествия", — говорится в отчете.

Парламент также рекомендовал правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса". Также документ призывает "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны".

Напомним, что канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services Ltd объявила о приостановлении каких-либо инвестиций в Российскую Федерацию из-за международных санкций.