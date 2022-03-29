Церковный календарь на 30 марта — кому молятся верующие

Какому святому молиться 30 марта и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой 30 марта день в церковном календаре

30 марта церковь чтит преподобного Алексия, мужа Божия. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 30 марта – день памяти преподобного Алексия, мужа Божьего

В среду, 30 марта 2022 года, Церковь чтит память преподобного Алексия, мужа Божьего.

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Алексей жил в Риме в конце IV – начале V века. Происходил из богатой семьи, долго пытавшейся зачать ребенка. Когда мальчику исполнилось 6 лет, отдали его родители на учебу. Среди грамматики и риторики он также изучал Слово Божие и Священное Писание. Именно поэтому он еще в юном возрасте захотел отказаться от всех своих житейских благ. Первое, что он начал делать, это носить волосяницу, умерщвляя свое тело.

Когда Алексей дошел до юношеского возраста, его родители решили сына женить. Обручили его с девушкой царского рода и венчали в церкви святого Онифатия. Однако сам юноша не испытывал радости от своей женитьбы. Когда он вошел в спальню жены своей, то не захотел узнать тело ее. Надел он тогда наряд нищего и тайно покинул дом.

Алексей прожил 17 лет при Церкви Богородичной в Эдессе, попрошайничая. Впоследствии люди стали его очень чтить, но юноша не желал человеческой славы. И пошел дальше путешествовать. Сел он на корабль и через бурю приплыл в Рим. Тогда пошел он к дому отца своего, но остался у стен нищего. 17 лет прожил так Алексей, проводя дни и ночи в молитве. Отец его ежедневно выносил пищу, думая, что подает милость нищему. Лишь после смерти узнали родители его о том, что все эти годы жил их сын у них.

Церковный календарь на 30 марта: видео