Церковный календарь на апрель 2022 года

Церковный календарь по дням апреля 2022 года.

В апреле 2022 года верующих ждет одно из самых больших событий в церковном календаре: Пасха (24 апреля). Кроме того, почти весь второй месяц весны продолжается Великий пост, самый строгий день которого приходится на 22 апреля (Большая Страстная пятница).

Православный календарь на апрель 2022 года на каждую дату

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