Церковный календарь на апрель 2022 года

Церковный календарь по дням апреля 2022 года.
В апреле 2022 года верующих ждет одно из самых больших событий в церковном календаре: Пасха (24 апреля). Кроме того, почти весь второй месяц весны продолжается Великий пост, самый строгий день которого приходится на 22 апреля (Большая Страстная пятница).
Православный календарь на апрель 2022 года на каждую дату
- 1 апреля – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии
- 2 апреля – день памяти Преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, Вселенская родительская суббота
- 3 апреля – день памяти Преподобного Иакова
- 4 апреля – день памяти Священномученика Василия, пресвитера Анкирского
- 5 апреля – день памяти Преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его
- 6 апреля – день памяти Преподобного Захарии
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля — Собор архангела Гавриила
- 9 апреля — день памяти мученицы Матроны Солунской.
- 10 апреля – день памяти Преподобного Иллариона Нового
- 11 апреля — день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского
- 12 апреля – день памяти Преподобного Иоанна Лествичника
- 13 апреля – день памяти Священномученика Ипатия, епископа Гангрского
- 14 апреля – день памяти Преподобной Марии Египетской
- 15 апреля – день памяти Преподобного Тита, чудотворца
- 16 апреля — Лазарева суббота, день памяти Преподобного Никиты
- 17 апреля — Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим
- 18 апреля — Великий понедельник, Перенос мощей святого Иова.
- 19 апреля — Великий вторник, день памяти Святого Евтихия, архиепископа Константинопольского
- 20 апреля — Большая среда, день памяти Преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского
- 21 апреля — Большой (Чистый) четверг, день памяти Апостолов Иродиона
- 22 апреля — Великая (Страстная) пятница, день памяти мученика Евпсихия, мучеников Дисана
- 23 апреля — Великая суббота, день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.
- 24 апреля — Пасха (Светлое Христово Воскресение)
- 25 апреля — Светлый понедельник, день памяти Преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского
- 26 апреля — Светлый вторник, день памяти Священномученика Артемона
- 27 апреля — Светлая среда, день памяти Святого Мартина, исповедника, папы римского
- 28 апреля — Светлый четверг, день памяти Апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима, Мучениц Василисы и Анастасии, Мучеников Месукевийских — Сухия и жены его, Мученика Саввы Готфского, Светлая седмица
- 29 апреля — Светлая пятница, день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии
- 30 апреля — Светлая суббота, день памяти Священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, Преподобного Акакия.