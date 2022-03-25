Церковний календар на квітень 2022 року

Церковний календар за днями на квітень 2022 року.

У квітні 2022 року на віруючих чекає одна з найважливіших подій в церковному календарі: Великдень (24 квітня). Крім того майже весь другий місяць весни продовжується Великий піст, найбільш строгий день якого припадає на 22 квітня (Велика Страстна п'ятниця).

Православний календар на квітень 2022 на кожну дату

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