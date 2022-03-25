Церковний календар на квітень 2022 року

Церковний календар за днями на квітень 2022 року.
У квітні 2022 року на віруючих чекає одна з найважливіших подій в церковному календарі: Великдень (24 квітня). Крім того майже весь другий місяць весни продовжується Великий піст, найбільш строгий день якого припадає на 22 квітня (Велика Страстна п'ятниця).
Православний календар на квітень 2022 на кожну дату
- 1 квітня — день пам’яті мучеників Хрисанфа і Дарії
- 2 квітня — день пам’яті Преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, Вселенська батьківська субота
- 3 квітня — день пам’яті Преподобного Іакова
- 4 квітня — день пам’яті Священномученика Василія, пресвітера Анкирського
- 5 квітня — день пам’яті Преподобномученика Нікона, єпископа, і 199 учнів його
- 6 квітня — день пам’яті Преподобного Захарії
- 7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці
- 8 квітня — Собор архангела Гавриїла
- 9 квітня — день пам’яті мучениці Матрони Солунськоїі
- 10 квітня — день пам’яті Преподобного Ілларіона Нового
- 11 квітня — день пам’яті мучеників Марка, єпископа Арефусійського
- 12 квітня — день пам’яті Преподобного Іоанна Лествичника
- 13 квітня — день пам’яті Священномученика Іпатія, єпископа Гангрського
- 14 квітня — день пам’яті Преподобної Марії Єгипетської
- 15 квітня — день пам’яті Преподобного Тіта, чудотворця
- 16 квітня — Лазарева субота, день пам’яті Преподобного Микити
- 17 квітня — Вербна неділя, Вхід Господній в Ієрусалим
- 18 квітня — Великий понеділок, Перенесення мощей святого Іова
- 19 квітня — Великий вівторок, день пам’яті Святого Євтихія, архієпископа Константинопольського
- 20 квітня — Велика середа, день пам’яті Преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського
- 21 квітня — Великий (Чистий) четвер, день пам’яті Апостолів Іродіона
- 22 квітня — Велика (Страсна) п'ятниця, день пам’яті мученика Євпсихія, мучеників Дісана
- 23 квітня — Велика субота, день пам’яті мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших 33
- 24 квітня — Великдень (Світле Христове Воскресіння)
- 25 квітня — Світлий понеділок, день пам’яті Преподобного Василія, сповідника, єпископа Парийського
- 26 квітня — Світлий вівторок, день пам’яті Священномученика Артемона
- 27 квітня — Світла середа, день пам’яті Святого Мартіна, сповідника, папи римського
- 28 квітня — Світлий четвер, день пам’яті Апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трофима, Мучениць Василіси і Анастасії, Мучеників Месукевийських — Сухія і дружини його, Мученика Сави Готфського, Світла седмиця
- 29 квітня — Світла п'ятниця, день пам’яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії
- 30 квітня — Світла субота, день пам’яті Священномученика Симеона, єпископа Персидського та іже з ним, Преподобного Акакія.