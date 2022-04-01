Канадский золотодобытчик Kinross собирается продать бизнес в России

Компания разработает переходный план.

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold собирается продать все активы в России и ведет переговоры с одной из компаний, не состоящих под санкциями.

Об этом говорится в сообщении компании.

Kinross разработает переходный план по освобождению от российских активов, сообщает компания. Kinross получила ряд предложений по российскому бизнесу и проводит переговоры с не находящейся под санкциями горнодобывающей компанией по продаже 100% своих активов в России. Канадский золотодобытчик Kinross планирует продать бизнес в России

Для выхода из активов в России и передачи контроля за бизнесом местной компании, Kinross обязан получить разрешение правительства.

До подписания соглашения российские дочерние предприятия Kinross продолжат работу в штатном режиме. Компания не будет извлекать экономическую выгоду от работы российских "дочек" в переходный период.

Kinross Gold работает в России с 1995 года на месторождениях на Дальнем Востоке России. В российском бизнесе канадской компании занято более 2000 сотрудников.

Напомним, польская компания LPP Group, которой принадлежит ряд известных брендов одежды, закрыла 29 марта последний магазин в России.