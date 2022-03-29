Свои магазины в России закрыл владелец Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay

Свои магазины в России закрыл владелец Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay

Ранее компания закрыла для РФ все онлайн-продажи своих брендов.

Польская компания LPP Group, которой принадлежит ряд известных брендов одежды, закрыла 29 марта последний магазин в России.

Об этом говорится в сообщении ритейлера в Сети.

Отметим, что LPP Group является владельцем брендов Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.

"Мы завершили операции, необходимые для закрытия наших салонов в России, и сегодня закрыли последний из них. Таким образом, согласно нашей предварительной декларации, с завтрашнего дня (30 марта – ред.) все наши брендовые магазины в России будут закрыты", – говорится в сообщении LPP Group.

"Ранее мы полностью прекратили перевозку товаров в Россию и все инвестиции и планы развития, а также мы закрыли онлайн-продажи всех наших брендов", — добавили в компании.

Напомним, японская фармацевтическая компания Takeda отчасти прекращает свою деятельность в России.

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