Над Харьковщиной украинская ПВО сбила вражеский истребитель-бомбардировщик и БПЛА

Уже не первый раз ПВО сбивает воздушные цели в районе Изюма.

В небе над Харьковщиной в районе города Изюм Вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик и беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает воздушное командование "Восход".

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"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО 29 марта — минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик. Нет для вас над Украиной благоприятной погоды и не предполагается", — говорится в сообщении .

Ранее руководителя Офиса президента Андрей Ермак призвал Запад предоставлять Украине еще большее оружие, чтобы победить в войне против России.

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