Украина примет участие во встрече глав МИД стран НАТО

Встреча состоится под председательством Столтенберга.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО встретятся в Брюсселе 6-7 апреля, чтобы обсудить актуальные вопросы внешней политики и ситуации безопасности. К участию приглашена и Украина.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

"Встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в штаб-квартире НАТО в среду, 6 апреля, и в четверг, 7 апреля 2022 года. Встреча будет проходить при персональном присутствии (участников-ред.) и под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", – указано в сообщении.

Так, 7 апреля к участию в работе Североатлантического совета будут приглашены министры стран-партнеров – Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции и Украины, а также верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности.

Некоторые партнеры могут принять участие в обсуждении в формате телеконференции.

Напомним, 29 марта президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с европейскими союзниками, чтобы обсудить последние события по вторжению России в Украину.

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