Україна візьме участь у зустрічі голів МЗС країн НАТО

Зустріч відбудеться під головуванням Столтенберга.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО зустрінуться у Брюсселі 6-7 квітня, щоб обговорити актуальні питання зовнішньої політики та безпекової ситуації. До участі запрошено й Україну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

"Зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у штаб-квартирі НАТО у середу, 6 квітня, та у четвер, 7 квітня 2022 року. Зустріч проходитиме за персональної присутності (учасників –ред.) та під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", – вказано в повідомленні.

Так, 7 квітня до участі в роботі Північноатлантичної ради будуть запрошені міністри країн-партнерів – Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Республіки Корея, Нової Зеландії, Швеції й України, а також верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.

Дехто з партнерів може взяти участь в обговоренні у форматі телеконференції.

Нагадаємо, 29 березня президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з європейськими союзниками, щоб обговорити останні події щодо вторгнення Росії в Україну.

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