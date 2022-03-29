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У підземних сховищах України зараз 9 млрд кубометрів газу - Шмигаль

У підземних сховищах України зараз 9 млрд кубометрів газу - Шмигаль

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У підземних сховищах України зараз 9 млрд кубометрів газу - Шмигаль

УНІАН

Енергосистема України забезпечена ресурсом.

Україна має 9 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Енергетика - це газ, якого у нас в сховищах 9 млрд куб, ми почуваємо себе стабільно. Теплова генерація: на початок опалювального сезону у нас залишки на складах були 473 тис. тонн, зараз – 1 млн 140 тис. тонн.  Всі АЕС всі працюють в штатному режимі, включаючи Запорізьку АЕС", - сказав він. 

Він також наголосив, що енергосистема забезпечена ресурсом. Влітку також буде профіцит електроенергії, оскільки збільшиться виробництво "зеленої" генерації.

Нагадаємо, "Укренерго" відновило аукціони для експорту електроенергії до Польщі.

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