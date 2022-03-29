У Чернігові ракета окупантів прилетіла на дитячий майданчик

У Чернігові ракета окупантів прилетіла на дитячий майданчик

Про загиблих чи постраждалих не повідомляється.

Російські окупанти обстріляли Чернігів ракетами, одна з них потрапила на територію дитячого майданчика.

Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Північ" Збройних сил України.

Також читайте Від початку війни у Чернігові загинули до 400 осіб - мер

Ворожа ракета впала на дитячому майданчику в центральній частині міста.

"Фото, яке не вимагає пояснень... Але на всю розкриває цинічну, морально низьку сутність російського ворога", - йдеться у повідомленні.

Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що армія Росії немає сил, щоб взяти Чернігів, тим більше, перетворити його на Маріуполь, яке зараз перебуває в блокаді окупантів.

Нагадаємо, за результатами перемовин у Стамбулі російська сторона заявила, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

Читайте також: