Від початку війни у Чернігові загинули до 400 осіб - мер

Щодня після обстрілу росіян до медзакладів надходять майже 40 поранених.
Починаючи з 24 лютого, початку війни Росії проти України, у Чернігові вже загинули від 350 до 400 осіб.
Про це повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі національного телемарафону.
"У нас загинули вже 350 людей у місті. Це не остаточні дані. У нас наразі перепризначено начальника обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити", - сказав він.
Також він зазначив, що у двох лікарнях міста перебувають понад 400 поранених і щодня після обстрілу до медзакладів надходять майже 40 поранених, більшість із яких – цивільні особи.
Нагадаємо, у Чернігові – гуманітарна катастрофа, у місті немає електроенергії та водопостачання.
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