У Чернігові - гуманітарна катастрофа: у місті немає елетроенегрії та водопостачання

У Чернігові - гуманітарна катастрофа: у місті немає елетроенегрії та водопостачання

Допомагають волонтери.

У Чернігові - гуманітарна катастрофа. У місті немає елетроенегрії та водопостачання.

Про це розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко під час брифінгу 26 березня, передає ТСН.ua.и

"У місті немає сталої електроенергії, воду ми розвозимо в тих ємностях, які знаходимо. Біль-менш ситуація з доставкою води до мікрорайонів... Ще не нормально, але налагоджуємо. Волонтери працюють, це мужні люди, які знаходять всі можливості, щоб в близькості до зони зіткнення ЗСУ та Росії при обстрілах доставляти медикаменти та все необхідне", - повідомив Атрошенко.

Нагадаємо, раніше Владислав Атрошенко повідомив, що Чернігів наразі перебуває в оперативному оточені, ворог свідомо знищив єдиний міст, який з'єднував місто з Київським напрямом.

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