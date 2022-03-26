Мер Чернігова: "Ворог свідомо знищив міст, місто - в оперативному оточенні"

Місто не має ні гуманітарного коридору, ні можливості вивезти поранених, або завезти гуманітарку чи медикаменти.

Чернігів наразі перебуває в оперативному оточені, ворог свідомо знищив єдиний міст, який з'єднував місто з Київським напрямом.

Про це розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко під час брифінгу 26 березня, передає ТСН.ua.

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"Звісно, що ворог заходив з півночі і, звісно, не маючи моста, місто не має ні гуманітарного коридору, ні можливості вивезти поранених, або завезти гуманітарку чи медикаменти. Ситуація складна, але містяни тримаються, залишаються свідомі чернігівці, які підтримують життєдіяльність міста, роботу критичної інфраструктури. Ми підтримуємо бійців ЗСУ, які перебувають на передовій, ми ні жодному разі не збираємося здавати місто", - сказав мер.

Нагадаємо, на Чернігівщині окупанти викрали 2 посадових осіб і 11 цивільних.

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