Путінський режим пожене вперед строковиків: Арестович звернувся до матерів РФ

"Ось вам з путінським режимом в Росії і розбиратися", - сказав радник.

З 1 квітня в РФ розпочинається кампанія з призиву строковиків. Українскька розвідка відмічає різке падіння долі контрактників підрозділів РФ, повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

"Можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків. Мами Росії, подумайте, чи потрібно вам це. Якщо не потрібно, вчиняйте відповідні дії. Збережіть свої синів. Їм немає за що гинути в Україні", - закликав Арестович.

Він також додав, що ця війна не потрібна російському народу. Вона потрібна лише путінському режиму.

"Ось вам з путінським режимом в Росії і розбиратися", - завершив він.

Додамо, на більшості напрямках росіяни зазнають значних втрат і відступають.

На Донеччині окупанти намагалися просунутися вперед, проте не мали жодного успіху і знову зазнали втрат.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятого положення та підготовці до наступу. Проте при спробах просунутись вперед росіяни зазнали втрат.

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