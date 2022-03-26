Російські танки увійшли до Славутича: що відомо про захоплення окупантами міста-супутника ЧАЕС

Місцеві мешканці вийшли на головну площу міста з українською символікою.

Російські окупанти вторгнулися до міста-супутника Чорнобильської атомної електростанції - Славутича у Київській області: танки заїхали у місто.

Що відомо про захоплення окупантами міста-супутника ЧАЕС - у матеріалі ТСН.

Прорив окупантів до міста

Інформація про захоплення Славутича та російські танки на вулицях з'явилася вранці у суботу, 26 березня. Очільник Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що загарбники захопили міську лікарню.

Слід зауважити, що окупанти Російської Федерації намагалися прорватися до міста вже кілька днів. У четвер, 24 березня, війська намагалися взяти місто штурмом: вони обстрілювали українські блок-пости. Втім, тоді зайти до Славутича не вдалося.

Російські окупанти вторглися до міста Славутич Київської області

Напередодні, 25 березня, ворог також намагався прорватися на територію міста. За словами голови Офісу президента України Олексія Арестовича, "тероборона відбила спробу російського наступу". Втім, через нерівність сил російській армії вдалося прорвати сили Тероборони і таки увійти до міста.

Викрадення і повернення мера

Відразу після захоплення міста, стало відомо, що окупанти країни-агресорки Росії викрали міського голову Юрія Фомічева. Разом з тим голова Київської ОДА наповідомив: міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

За кілька годин загарбники відпустили міського голову, повідомила "Суспільному" радниця мера з питань безбар'єрності Тетяна Мельник. Більше того, за її словами, росіяни відійшли до околиці міста.

До слова, днями з'являлася інформація про нібито втечу міського голови. Втім, Фомічев на своїй сторінці у Facebook спростував це.

"Перестаньте розганяти фейки і паніку!!! Ми всі працюємо!!! Працюємо дистанційно, кожен на своєму місці і всі єдиною командою! Міський голова має свої завдання і виконує їх в чіткій координації з обласним штабом. А для славутичан і тих, хто знайшов захист в нашому місті, міський голова з громадою і працює для громади! І не важливо, де це відбувається: в кабінеті виконкому, в підвалі в укритті, чи, може, взагалі в лісі. Але точно не в Польщі, чи куди ви там ще любите мене відправляти", - написав він.

Проукраїнський мітинг містян

Коли танки армії Російської Федерації зафіксували на околицях, жителі міста з українською симолікою вийшли до будівлі міськради. Так вони хочуть показати окупантам, що їм тут не раді.

Містяни вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Сканують – "Славутич-це Україна", "Слава Україні". Вони розгорнули великий державний прапор.

За словами очільника Київської ОДА, російські загарбники відкрили вогонь в повітря. Крім того, кидають світошумові гранати у натовп. "Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше", - наголосив Олександр Павлюк.

Кількатижнева ізоляція Славутича

Місто-супутник ЧАЕС опинилося в повній ізоляції практивно від початку російської війни в Україні. Понад 20 тисяч мешканців заблоковано через захоплення окупантами ЧАЕС, а також через бої навколо Чернігова. Окупанти країни-агресорки стали навколо Славутича, а тому туди не доставляли продукти харчування та медикаменти.

Крім того, практично від 9 березня у місті була відсутня електроенергія та опалення. Воду подають по кілька годин на день. З перебоями працює зв'язок.

З міста не були погоджені гуманітарні коридори, а тому виїхати з нього безпечним шляхом неможливо. Самостійно зробити це небезпечно, адже дороги не проїздні, на багатьох напрямках тривають бої.

Читайте також: