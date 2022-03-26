Окупанти відпустили мера Славутича

Він виступив перед народом.

Міського голову Славутича відпустили, повідомила Тетяна Мельник, радниця міського голови Славутича з питань безбар'єрності.

Ба більше, росіяни відійшли до околиці міста. Вона підтвердила, що окупанти стріляли в повітря, використовували світлошумові гранати.

В Славутичі місцеві мешканці вийшли на мітинг проти російських окупантів.

Мирний марш мешканців Славутича витісняє російських окупантів з міста. Попри те, що солдати рф здійснюють постріли в повітря.

Фото поділилися місцеві мешканці.

Нагадаємо, 26 березня російські окупанти вторглися в місто Славутич Київської області. Втім, місцеві мешканці протестують проти російської окупації.