Окупанти відпустили мера Славутича

Він виступив перед народом.
Міського голову Славутича відпустили, повідомила Тетяна Мельник, радниця міського голови Славутича з питань безбар'єрності.
Ба більше, росіяни відійшли до околиці міста. Вона підтвердила, що окупанти стріляли в повітря, використовували світлошумові гранати.
В Славутичі місцеві мешканці вийшли на мітинг проти російських окупантів.
Мирний марш мешканців Славутича витісняє російських окупантів з міста. Попри те, що солдати рф здійснюють постріли в повітря.
Фото поділилися місцеві мешканці.
Нагадаємо, 26 березня російські окупанти вторглися в місто Славутич Київської області. Втім, місцеві мешканці протестують проти російської окупації.