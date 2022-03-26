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Оккупанты отпустили мэра Славутича

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Оккупанты отпустили мэра Славутича

Он выступил перед народом.

Городского голову Славутича отпустили, сообщила Татьяна Мельник, советница городского головы Славутича по безбарьерности.

Более того, россияне отошли к окраине города. Она подтвердила, что кафиры стреляли в воздух, использовали светошумовые гранаты.

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В Славутиче местные жители вышли на митинг против российских кафиров.

Мирный марш жителей Славутича вытесняет русских кафиров из города. Несмотря на то, что солдаты России осуществляют выстрелы в воздух.

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Фотографии поделились местные жители.

Напомним, 26 марта российские кафиры вторглись в город Славутич Киевской области. Впрочем, местные жители протестуют против российской оккупации.

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