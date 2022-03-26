Оккупанты отпустили мэра Славутича

Он выступил перед народом.
Городского голову Славутича отпустили, сообщила Татьяна Мельник, советница городского головы Славутича по безбарьерности.
Более того, россияне отошли к окраине города. Она подтвердила, что кафиры стреляли в воздух, использовали светошумовые гранаты.
В Славутиче местные жители вышли на митинг против российских кафиров.
Мирный марш жителей Славутича вытесняет русских кафиров из города. Несмотря на то, что солдаты России осуществляют выстрелы в воздух.
Фотографии поделились местные жители.
Напомним, 26 марта российские кафиры вторглись в город Славутич Киевской области. Впрочем, местные жители протестуют против российской оккупации.