Велика Британія виключила зі списку санкцій Тінькова та бізнес-партнера Абрамовича

Санкції були скориговані лише за добу після того, як їх запровадили.

Велика Британія уточнила санкції проти засновника російського “Тінькофф банку” Олега Тінькова та голови інвестиційної компанії Millhouse, бізнес-партнера мільярдера Романа Абрамовича Євгена Швідлера.

Про це свідчить оновлений список обмежень, пише Медуза.

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Британська влада прибрала згадку про транспортні санкції поряд з прізвищами Тінькова і Швідлера. Ці обмеження загрожували затриманням бізнес-джетів та яхт, а також забороною входити до портів, літати у повітряному просторі та заходити на посадку в аеропортах Великої Британії.

Санкції були скориговані лише за добу після того, як їх запровадили.

Раніше олігарх Петро Авен, статки якого ще місяць тому оцінювалися в 4,5 млрд фунтів стерлінгів, тепер не знає, чи зможе оплатити рахунки.

"Наш бізнес зруйновано. Все, що ми будували 30 років, наразі повністю зруйновано. Ми маємо якось починати нове життя. Ми не розуміємо, як вижити. Британські юристи не хочуть працювати із росіянами. Мені сказали, що змінити запроваджені санкції практично неможливо. Запровадження санкцій можна зрозуміти. Але це несправедливо", - сказав він.

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