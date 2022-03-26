Швейцарія підтримала посилені санкції ЄС, але російських пропагандистів не заборонила

Швейцарія підтримала посилені санкції ЄС, але російських пропагандистів не заборонила

У фінансовому секторі заборонено операції з деякими російськими державними підприємствами та надання рейтингових послуг.

У п’ятницю, 25 березня, уряд Швейцарії ухвалив додаткові санкції проти Москви, які відповідають четвертому пакету обмежень ЄС. Проте Федеральна рада вирішила не припиняти мовлення російських пропагандистів Sputnik і Russia Today.

Про це йдеться у пресрелізі на офіційній сторінці уряду Швейцарії.

"У відповідь на триваюче вторгнення Росії в Україну Федеральна рада 25 березня ухвалила рішення прийняти останній пакет санкцій проти Росії. Заходи набудуть чинності 25 березня о 23:00", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до цього рішення до Росії заборонено експорт товарів і супутніх послуг для підприємств у сфері енергетики. Також заборонено керувати російськими енергетичними компаніями в Швейцарії та надавати таким суб'єктам кредити чи інші фінансові ресурси.

Швейцарія також забороняє імпорт виробів із заліза та сталі з Росії та експорт до Росії товарів розкоші та товарів, призначених для морського судноплавства.

У фінансовому секторі заборонено операції з деякими російськими державними підприємствами та надання рейтингових послуг.

"Це означає, що всі заходи, що входять до четвертого пакету санкцій ЄС, виконано", – йдеться у пресрелізі.

Федеральна рада також підкреслює, що Швейцарія дотримується санкцій, введених ЄС 9 і 15 березня у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Водночас Швейцарія вирішила не виконувати санкції ЄС від 1 березня щодо призупинення мовлення російських ЗМІ Sputnik і Russia Today.

“Незважаючи на те, що ці канали використовуються Російською Федерацією для розповсюдження цілеспрямованої пропаганди та дезінформації, Федеральна рада вважає, що ефективніше протистояти неправдивим і шкідливим твердженням фактами, ніж запобігати їх поширенню”, – йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, посередником у переговорах для припинення війни Росії проти України зголосився стати президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

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