Ще одна країна запропонувала місце для переговорів Путіна та Зеленського

У швейцарському Берні готові створити відповідний майданчик.
Посередником у переговорах для припинення війни Росії проти України зголосився стати президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.
Про це повідомляє видання RFI.
"Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори [Росії та України]", - цитує видання заяву Кассіса.
Окрім того президент Швейцарії зауважив, що в понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні до Швейцарії закликав мешканців цієї країни "бути як українці", коли йдеться про бізнес на кшталт Nestle, яка цілеспрямовано не бажає виходити з РФ.
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