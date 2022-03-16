Колишню “коханку Путіна” хочуть вигнати зі Швейцарії

Петиція з такою вимогою до уряду країни набрала уже майже 40 тисяч підписів.

Колишню російську спортсменку та депутатку Держдуми РФ Аліну Кабаєву, яку називають фавориткою та коханкою президента Росії Володимира Путіна, вимагають депортувати зі Швейцарії, де вона тепер перебуває.

Активісти ініціювали збір підписів під відповідною петицією на сайті change.org.

“Шановна Швейцарська Конфедераціє, чому ви надаєте можливість перебування в країні спільникам путінського режиму? Будь ласка, з’єднайте Аліну “Єву Браун” Кабаєву з її “фюрером” Володимиром Путіним”, - йдеться у цьому заклику, під яким найчастіше ставлять підписи громадяни України, Росії та Білорусі.

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Автори петиції наголошують, що колишня професійна спортсменка Аліна Кабаєва відома як фаворитка диктатора і військового злочинця Путіна, який розв’язав руйнівну війну в Україні. За їхніми словами, тепер вона перебуває із дітьми у Швейцарії, де переховується від наслідків санкцій, і, можливо, вже отримала громадянство.

Активісти нагадують, що Кабаєва була однією з ініціаторок законопроєкту, який унеможливив усиновлення тисяч російських сиріт іноземцями, коли була депутатом російської Держдуми від путінської партії “Единая Россия”. Також вони підкреслюють, що Кабаєва підтримує війну в Україні.

Автори Петиції також просять перевірити “чистоту” коштів, які були використані для придбання Кабаєвою нерухомості в Швейцарії, та ухвалити рішення про недопустимість її перебування в кордонах європейської держави.

У тексті петиції нагадують, що Швейцарія вперше в сучасній історії порушила нейтралітет, чого не зробила навіть стосовно нацистської Німеччини, приєднавшись до санкцій Євросоюзу проти Путіна та його оточення.

При необхідних 35 тисячах підписів станом на 6.00 середи, 16 березня, було зібрано 39 978.

Нагадаємо, у французькому місті Біарріці , що в департаменті Атлантичні Піренеї, місцевий активіст П'єр Аффнер пробрався на віллу “Альта Міра”, яка, начебто, належить ймовірній доньці президента РФ Володимира Путіна — Катерині Тихоновій.

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