Бывшую "любовницу Путина" хотят выгнать из Швейцарии

Петиция с таким требованием к правительству страны набрала почти 40 тысяч подписей.

Бывшую российскую спортсменку и депутата Госдумы РФ Алину Кабаеву, которую называют фавориткой и любовницей президента России Владимира Путина, требуют депортировать из Швейцарии, где она теперь находится.

Активисты инициировали сбор подписей под соответствующей петицией на сайте change.org.

“Уважаемая Швейцарская Конфедерация, почему вы предоставляете возможность пребывания в стране участникам путинского режима? Пожалуйста, соедините Алину "Еву Браун" Кабаеву с ее "фюрером" Владимиром Путиным", — говорится в этом призыве, под которым чаще всего ставят подписи граждане Украины, России и Беларуси.

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Авторы петиции подчеркивают, что бывшая профессиональная спортсменка Алина Кабаева известна как фаворитка диктатора и военного преступника Путина, развязавшего разрушительную войну в Украине. По их словам, теперь она находится с детьми в Швейцарии, где скрывается от последствий санкций и, возможно, уже получила гражданство.

Активисты напоминают, что Кабаева была одним из инициаторов законопроекта, который сделал невозможным усыновление тысяч российских сирот иностранцами, когда была депутатом российской Госдумы от путинской партии "Единая Россия". Также они подчеркивают, что Кабаева поддерживает войну в Украине.

Авторы петиции также просят проверить чистоту средств, которые были использованы для приобретения Кабаевой недвижимости в Швейцарии, и принять решение о недопустимости ее пребывания в границах европейского государства.

В тексте петиции напоминают, что Швейцария впервые в современной истории нарушила нейтралитет, чего не сделала даже по отношению к нацистской Германии, присоединившись к санкциям Евросоюза против Путина и его окружения.

При необходимых 35 тысячах подписей на 6.00 среды, 16 марта, было собрано 39 978.

Напомним, во французском городе Биаррике, что в департаменте Атлантические Пиренеи, местный активист Пьер Аффнер пробрался на виллу "Альта Мира", которая, якобы, принадлежит предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина — Екатерине Тихоновой.

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