Астрологический прогноз на 16 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не самый простой лунный день, во время которого активизируются силы тьмы, что самым негативным образом влияет на человеческую психику. Однако это не значит, что его влиянию нельзя сопротивляться – напротив, делать это можно и нужно. Главное в это время – не идти на поводу у своих инстинктов и соблазнов, которые обязательно подбросит окружающий мир. Необходимо сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, отказаться от излишеств – возможно, попоститься или поголодать – это позволит очистить ауру от негатива.

Символ дня: змея, шакал.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: День благоприятен для активных действий, но необходимо беречь, сохранять и аккумулировать внутреннюю энергию.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: белый, серебристый.

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа – показана диета.

Болезни дня: ускоряется циркуляция крови, поэтому все процессы в организме – в том числе и усвоение еды, жидкости и лекарств – значительно усиливаются. В связи с этим важно крайне осторожно употреблять вредную пищу, алкоголь и медицинские препараты. Есть вероятность обострения хронических заболеваний – в таком случае лучше сразу же обратиться к лечащему врачу.

Афоризм дня: "Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма".

Геометрическая фигура дня: овал символизирует, с одной стороны, вечность, с другой – круговорот жизни.

Магия и мистика дня: нужно читать – или перечитывать – магическую литературу: в этот день в ней можно будет найти ответы на важный жизненный вопросы, прочитав их буквально между строк.

Табу дня: нельзя ни с кем конфликтовать: любая – даже незначительная – ссора может стать почвой для разрыва отношений.

Читайте также: Гороскоп на 16 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать