Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно отдыхать

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 12 октября, бездействие может быть опасным для всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно отдыхать.

Рак

У Раков, как представителей одного из самых домовитых знаков Зодиака, у них и так все вымыто до зеркального блеска, но при желании объект для приложения сил можно найти. Главное, не сидеть без дела, поскольку дурные мысли испортят настроение надолго.

Реклама

Дева

Девы, как гении порядка, всегда найдут чем заняться в собственном доме. Вот и сегодня они, будучи предупрежденными о нежелательности бездействия, найдут чем заняться. В любом случае важно дать работу рукам или голове, чтобы не сосредоточиваться на тревогах и опасениях, которые будут одолевать представителей знака.

Реклама

Рыбы

Рыбам, которые в силу своей мечтательности ведут преимущественно малоподвижный, образ жизни, сегодня показаны активные действия. Хороший результат даст им спортивная нагрузка или наведение порядка на дачном участке, где нужно успеть до первых заморозков убрать опавшие листья и защитить теплолюбивые растения.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров