Восстановление Украины после войны будет стоить более $560 млрд — Шмигаль

Восстановление Украины после войны будет стоить более $560 млрд — Шмигаль

Расходы намерены компенсироваться, в частности, за счет средств репараций от РФ.

Специальная группа в украинском правительстве подсчитала, что на данное время прямые единовременные потери для Украины в результате российской агрессии составляют 565 млрд долларов США.

Об этом во вторник, 15 марта, во время встречи с главами правительств Польши, Чехии и Словении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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По его словам, в украинском правительстве работает специально созданная группа, которая занимается оценкой потерь для экономики в результате российской агрессии.

“Предварительные расчеты говорят, что прямые единовременные потери для Украины составляют 565 млрд долларов США. Собственно, это те средства, которые будут нужны, чтобы восстанавливать наше государство — и за счет средств репараций РФ, и за счет средств наших партнеров — для того, чтобы Украина восстановилась”, — сообщил украинский премьер.

Денис Шмигаль заверил, что Украина будет работать над тем, чтобы средства и имущество России за границей были арестованы.

"Мы верим, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", — подчеркнул он.

Напомним, в Киев 15 марта прибыли премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии Петр Фиала и Словении Янез Янша.

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