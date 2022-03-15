Байден на следующей неделе посетит саммит ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить войну России против Украины

Байден на следующей неделе посетит саммит ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить войну России против Украины

По данным британских СМИ, Байден присоединится к лидерам стран НАТО в Брюсселе 23 марта для обсуждения войны в Украине.

Президент США Джо Байден намерен посетить саммит ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Об этом сообщает чиновник Европейского союза, передает AFP.

По данным издания, глава США отправится в Бельгию для участия в саммите Евросоюза. Пока официального подтверждения визита нет, однако ранее сообщалось о планах Байдена посетить Европу. Также неизвестен формат и дневная повестка визита.

По данным Reuters, Байден присоединится к лидерам стран НАТО в Брюсселе 23 марта, чтобы обсудить войну на Украине. Также, как пишет СМИ, президент США Джо Байден в рамках возможной поездки в Европу на следующей неделе вероятно посетит Польшу. Впрочем, ни поездка в Европу, ни планы по Варшаве еще не подтверждены.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома рассматривает возможность визита президента США Джо Байдена в Европу в ближайшие недели. Он будет связан с войной России против Украины.

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