Что такое NLAW: характеристики, как и где используют

ТСН.ua рассказывает главное о современном противотанковом вооружении.

24 февраля Россия развязала войну против Украины и начала боевые действия вдоль почти всей украинской границы. Впрочем, Вооруженные Силы Украины дали и продолжают давать достойный отпор оккупантам: за две недели боевых действий было убито и ранено около 12 тысяч российских военных, уничтожено около 300 танков и более 1 тысячи боевых бронированных машин. Против военной техники оккупантов ВСУ используют противотанковые системы NLAW. ТСН.ua рассказывает об особенностях новейшего оружия, его характеристиках и в каких случаях его используют.

Что такое NLAW

NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) – это шведская переносная противотанковая управляемая ракета. Она была разработана шведской компанией Saab Bofors Dynamics, однако серийное производство налажено в Великобритании с 2009 года. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.

Характеристики NLAW

Оружие с управляемой ракетой может эффективно применяться в реалистических сценариях, в частности, уничтожать бронетехнику в ближнем бою и быть пригодным к пуску из малых помещений, присущих войне в городских условиях. Ее бронебойные боеголовки могут уничтожить хорошо защищенный современный боевой танк из одного выстрела, а система эффективна на дальности от 20 до 800 метров. Вес NLAW при этом составляет 12,5 кг. Время, необходимое для активации системы и открытия огня – 2-3 сек. За это время система наведения определяет угловую скорость цели и вычисляет траекторию полета ракеты. Стрельцу не нужно определять расстояние до цели, делать какие-либо поправки на ветер и т.д. Система наведения имеет два режима: сверху для поражения танков и контактный подрыв для поражения легкобронированной, небронированной техники и укреплений.

Стоимость одного NLAW составляет около 20 тысяч фунтов стерлингов.

фото/Павел Ткачук, Facebook

Когда и как использовать NLAW

Одно из самых больших преимуществ NLAW это то, что этим оружием можно научить пользоваться любого солдата всего за час. При этом эффективность ее использования против танков доказала свою эффективность: портативность и возможность использовать при небольшой дальности позволяют атаковать даже те танки, которые расположены в укрытии. NLAW может пробить броню толщиной более 500 мм.

В режиме прямой атаки его можно использовать против грузовиков, автобусов, автомобилей и вертолетов. Кроме того, использовать NLAW можно в любой местности и с любой позиции: с высоты в здании, за деревом или в канаве. Стрелять можно на 45 градусов и изнутри здания, из подвала или со второго этажа здания вне зоны действия большинства танков.