Воздушные Силы ВСУ на сегодняшний день являются главным носителем боевого потенциала Украины. ТСН.ua рассказывает о самолетах армии ВСУ и их основных характеристиках.

Самолеты армии ВСУ: истребители

Су-27 (Фланкер)

Тяжелый истребитель-перехватчик, разработанный в ДКБ Сухого и в 1982 году принят на вооружение Советский ВВС. После распада СССР производился в России.

Согласно FightGlobal на 2022 год в армии Украины был 31 самолет Су-27 различных модификаций. Сегодня он является одним из основных истребителей военной авиации ВВС Украины. Су-27 используют для борьбы с вертолетами, самолетами, крылатыми ракетами в воздухе. Также он может поражать наземные или морские цели.

Основные характеристики Су-27:

Длина – 21,9 метров

– 21,9 метров Высота – 5,9 метров

– 5,9 метров Размах крыла – 14,7 м

– 14,7 м Экипаж – 1-2 человека

– 1-2 человека Максимальная скорость – 2500 км/ч

– 2500 км/ч Максимальная скорость у земли – 1400 км/ч

– 1400 км/ч Боевой радиус – 1500 км

– 1500 км Дальность полета – 3900 км

– 3900 км Практический потолок – 18 500 м

– 18 500 м Боевой потолок – 22 000 м

– 22 000 м Быстроподъемность – 285-300 м/с

– 285-300 м/с Боезапас – 150 снарядов

– 150 снарядов Подвесное вооружение — Р-27Р, Р-27ЭР, Р-27ЭТ, Р-73, Р-77, С-8(Б-8), С-13(Б-13), С-25(О-25), X-31, ФАБ-250/500 М-54, ФАБ-250/500 М62, КМГУ

МиГ-29 (Fulcrum)

Многоцелевой истребитель четвертого поколения, который в течение 80-х годов XIX века являлся основным истребителем в странах Варшавского договора и СССР. Принят на вооружение в 1983 году.

После распада СССР (1992) Украина получила 245 МиГ-29. Согласно FightGlobal на 2022 год в ВВС Украины есть 51 самолет МиГ-29 различных модификаций. Сегодня он является одним из основных истребителей ВВС Украины. Его потенциал позволяет использовать самолет для воздушного боя и различных задач ПВО, а также для борьбы с надводными или наземными целями.

Основные характеристики МиГ-29:

Длина – 17,32 м

– 17,32 м Высота – 4,73 м

– 4,73 м Размах крыла – 11,36 м

– 11,36 м Экипаж – 1-2 человека

– 1-2 человека Максимальная скорость – 2450 км/ч

– 2450 км/ч Максимальная скорость у земли – 1500 км/ч

– 1500 км/ч Боевой радиус – 700 км

– 700 км Дальность полета – 2230 км

– 2230 км Практический потолок – 18000 м

– 18000 м Быстроподъемность – 300 м/с

– 300 м/с Боезапас – 200 снарядов

– 200 снарядов Подвесное вооружение – Р-60, Р-27, Р-73

Самолеты армии ВСУ: штурмовики

Су-24М – сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик ВСУ / commons.wikimedia.org

Су-24М (Fencer-D)

Сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, разработка которого началась еще в 1960-х годах XIX столетия. На вооружение ВВС СССР был принят в 1972 году. Сейчас это основной бомбардировщик ВВС Украины. модификация Су-24М отличается более усовершенствованной прицельно-навигационной системой, что помогло значительно повысить боевые качества самолета. Также благодаря этому стало возможным использование нового оружия. В частности, управляемых ракет с лазерными и ТВ головками самонаведения.

Основное предназначение Су-24М – нанесение ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях (в дневное и ночное время). Может вести огонь даже на малой высоте с поражением надводных или наземных целей. Согласно FightGlobal на 2022 год в ВСУ Украины есть 12 таких самолетов.

Основные характеристики Су-24М:

Длина – 22,67 м

– 22,67 м Высота – 6,193 м

– 6,193 м Размах крыла – в зависимости от угла от 17,638 до 10,366 метров

– в зависимости от угла от 17,638 до 10,366 метров Экипаж – 2 человека

– 2 человека Максимальная скорость – 1700 км/ч

– 1700 км/ч Максимальная скорость у земли – 1400 км/ч

– 1400 км/ч Боевой радиус – 560 км

– 560 км Практический потолок – 11 000 метров

Вооружение Су-24М:

стрелково-пушечное — 1 х шестиствольная 23 мм пушка ГШ-6-23 с 500 сн.

— 1 х шестиствольная 23 мм пушка ГШ-6-23 с 500 сн. управляемые ракеты ракеты "воздух-воздух": 2×Р-60 (АА-8) ракеты "воздух-земля": 4×Х-25МЛ/МР или Х-23+3×Х-29Л/Т или Х-59+6×С-25Л+2×Х-58

неуправляемые ракеты 192 (6×32)×57 мм С-5 в блоках УБ-32 или 120 (6×266)×80 мм С-8 в блоках Б-8М или 30 (6×5)×122 мм С-13 в блоках Б-13Л или 4×240 мм С-24 или 6×266 мм С-25

бомбы и бомбовые кассеты 3 × 1 500 кг (ФАБ-1500, КАБ-1500Л/ТК и т.д.) или 7×500 кг (КАБ-500Л/КР, ЗБ-500) или 10×500 кг (ФАБ-500, РБК-500) или 30 или 16×250 кг (ФАБ-250, РБК-250) или 38×100 кг (ОФАБ-100) или 7×контейнеров КМГУ-2

пушечные контейнеры — 3×СППУ-6 с 23 мм пушкой ГШ-6-23 с 400 сн.

— 3×СППУ-6 с 23 мм пушкой ГШ-6-23 с 400 сн. подвесной контейнер "Фантасмагория".

Су-25 (Frogfoot, неформальное название "Грач")

Одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, оказывающий авиационную поддержку в зоне боевых действий ночью и днем (если цель визуально видима), уничтожение объектов с заданными координатами (при летной погоде). Объектами поражения могут выступать надводные и наземные цели, медленные маловысотные цели (типа транспортных самолетов).

Согласно данным FightGlobal на 2022 год в Украине есть 17 Су-25 различных модификаций.

Основные характеристики Су-25:

Длина – 15,36 метров

– 15,36 метров Высота – 4,8 метров

– 4,8 метров Размах крыла – 14,36 метров

– 14,36 метров Экипаж – 1-2 человека

– 1-2 человека Максимальная скорость – 984 км/ч

– 984 км/ч Максимальная скорость у земли — 975 км/ч

— 975 км/ч Боевой радиус – 750 км

– 750 км Дальность полета – 1850 км

– 1850 км Практический потолок – 7000 метров

– 7000 метров Боевой потолок – 5000 метров

– 5000 метров Пушечное вооружение – 1×30 мм, ГШ-30-2

– 1×30 мм, ГШ-30-2 Боеприпасы – 250 снарядов

– 250 снарядов Подвесное вооружение 8 бомб с лазерной наводкой 8-10 500-,250-кг бомбы, 32 100-кг бомбы, бронебойные бомбы, напалмовые баки НУР: 8-10 ПУ УБ-32-57 (320(252) х 57-мм) или 8-10 240-мм, блоки НАР типа С-5 (57 мм), С-8 (80 мм), С-24 (240 мм) и С-25 (340 мм). "воздух-воздух" Р-3(АА-2) или Р-60(АА-8) "воздух-поверхность" Х-25МЛ, Х-29Л и С-25Л контейнеры СППУ-22 с двухствольным 23-мм пушкой ГШ-23Л с 260 патронами



Самолеты армии ВСУ: разведывательные

Су-24МР

Фронтовый самолет-разведчик, предназначенный для обеспечения командования сухопутных войск и фронтовой авиации необходимыми разведывательными данными (работает также на приморских направлениях). Выполняет комплексную воздушную разведку в любую погоду днем и ночью.

Основные характеристики Су-24МР

Длина – 24,594 метра

– 24,594 метра Высота – 6,193 метра

– 6,193 метра Размах крыльев – 17,638 метра

– 17,638 метра Практический потолок – 11 000 метров

– 11 000 метров Тактический радиус действия – 650 км

– 650 км Экипаж – 2 человека

Ан-30 (Clank)

Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Был разработан в АНТК имени Олега Антонова. Является модификацией самолета Ан-24. В народе есть прозвище "Настя".

Основные хараткеристики Ан-30:

Длина – 24,26 метров

– 24,26 метров Высота – 8,32 метров

– 8,32 метров Размах крыла – 29,20 метров

– 29,20 метров Экипаж – 7 человек

– 7 человек Крейсерская скорость – 430 км/ч

– 430 км/ч Практическая дальность – 1240 км

Военно-транспортные и учебно-тренировочные самолеты ВСУ

Также в армии ВСУ есть военно-транспортные самолеты :

Ан-24 (Coke) – пассажирский самолет;

Ан-26 (Curl) – средний грузовой самолет;

Ан-70 – оперативно-тактический военно-транспортный самолет;

Ил-76 (Candid) – тяжелый военно-транспортный самолет;

Ан-148 – пассажирский самолет;

Ту-134 (Crusty) – пассажирский самолет.

В армии ВСУ есть несколько учебно-тренировочных самолетов :

Л-39 (Albatros) – учебно-тренировочный самолет;

ХАЗ-30 – учебно-тренировочный самолет.

Читайте также: