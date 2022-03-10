Воздушные Силы ВСУ на сегодняшний день являются главным носителем боевого потенциала Украины. ТСН.ua рассказывает о самолетах армии ВСУ и их основных характеристиках.
Самолеты армии ВСУ: истребители
Су-27 (Фланкер)
Тяжелый истребитель-перехватчик, разработанный в ДКБ Сухого и в 1982 году принят на вооружение Советский ВВС. После распада СССР производился в России.
Согласно FightGlobal на 2022 год в армии Украины был 31 самолет Су-27 различных модификаций. Сегодня он является одним из основных истребителей военной авиации ВВС Украины. Су-27 используют для борьбы с вертолетами, самолетами, крылатыми ракетами в воздухе. Также он может поражать наземные или морские цели.
Основные характеристики Су-27:
- Длина – 21,9 метров
- Высота – 5,9 метров
- Размах крыла – 14,7 м
- Экипаж – 1-2 человека
- Максимальная скорость – 2500 км/ч
- Максимальная скорость у земли – 1400 км/ч
- Боевой радиус – 1500 км
- Дальность полета – 3900 км
- Практический потолок – 18 500 м
- Боевой потолок – 22 000 м
- Быстроподъемность – 285-300 м/с
- Боезапас – 150 снарядов
- Подвесное вооружение — Р-27Р, Р-27ЭР, Р-27ЭТ, Р-73, Р-77, С-8(Б-8), С-13(Б-13), С-25(О-25), X-31, ФАБ-250/500 М-54, ФАБ-250/500 М62, КМГУ
МиГ-29 (Fulcrum)
Многоцелевой истребитель четвертого поколения, который в течение 80-х годов XIX века являлся основным истребителем в странах Варшавского договора и СССР. Принят на вооружение в 1983 году.
После распада СССР (1992) Украина получила 245 МиГ-29. Согласно FightGlobal на 2022 год в ВВС Украины есть 51 самолет МиГ-29 различных модификаций. Сегодня он является одним из основных истребителей ВВС Украины. Его потенциал позволяет использовать самолет для воздушного боя и различных задач ПВО, а также для борьбы с надводными или наземными целями.
Основные характеристики МиГ-29:
- Длина – 17,32 м
- Высота – 4,73 м
- Размах крыла – 11,36 м
- Экипаж – 1-2 человека
- Максимальная скорость – 2450 км/ч
- Максимальная скорость у земли – 1500 км/ч
- Боевой радиус – 700 км
- Дальность полета – 2230 км
- Практический потолок – 18000 м
- Быстроподъемность – 300 м/с
- Боезапас – 200 снарядов
- Подвесное вооружение – Р-60, Р-27, Р-73
Самолеты армии ВСУ: штурмовики
Су-24М (Fencer-D)
Сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, разработка которого началась еще в 1960-х годах XIX столетия. На вооружение ВВС СССР был принят в 1972 году. Сейчас это основной бомбардировщик ВВС Украины. модификация Су-24М отличается более усовершенствованной прицельно-навигационной системой, что помогло значительно повысить боевые качества самолета. Также благодаря этому стало возможным использование нового оружия. В частности, управляемых ракет с лазерными и ТВ головками самонаведения.
Основное предназначение Су-24М – нанесение ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях (в дневное и ночное время). Может вести огонь даже на малой высоте с поражением надводных или наземных целей. Согласно FightGlobal на 2022 год в ВСУ Украины есть 12 таких самолетов.
Основные характеристики Су-24М:
- Длина – 22,67 м
- Высота – 6,193 м
- Размах крыла – в зависимости от угла от 17,638 до 10,366 метров
- Экипаж – 2 человека
- Максимальная скорость – 1700 км/ч
- Максимальная скорость у земли – 1400 км/ч
- Боевой радиус – 560 км
- Практический потолок – 11 000 метров
Вооружение Су-24М:
- стрелково-пушечное — 1 х шестиствольная 23 мм пушка ГШ-6-23 с 500 сн.
- управляемые ракеты
- ракеты "воздух-воздух": 2×Р-60 (АА-8)
- ракеты "воздух-земля": 4×Х-25МЛ/МР или Х-23+3×Х-29Л/Т или Х-59+6×С-25Л+2×Х-58
- неуправляемые ракеты
- 192 (6×32)×57 мм С-5 в блоках УБ-32 или
- 120 (6×266)×80 мм С-8 в блоках Б-8М или
- 30 (6×5)×122 мм С-13 в блоках Б-13Л или
- 4×240 мм С-24 или
- 6×266 мм С-25
- бомбы и бомбовые кассеты
- 3 × 1 500 кг (ФАБ-1500, КАБ-1500Л/ТК и т.д.) или
- 7×500 кг (КАБ-500Л/КР, ЗБ-500) или
- 10×500 кг (ФАБ-500, РБК-500) или
- 30 или 16×250 кг (ФАБ-250, РБК-250) или
- 38×100 кг (ОФАБ-100) или
- 7×контейнеров КМГУ-2
- пушечные контейнеры — 3×СППУ-6 с 23 мм пушкой ГШ-6-23 с 400 сн.
- подвесной контейнер "Фантасмагория".
Су-25 (Frogfoot, неформальное название "Грач")
Одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, оказывающий авиационную поддержку в зоне боевых действий ночью и днем (если цель визуально видима), уничтожение объектов с заданными координатами (при летной погоде). Объектами поражения могут выступать надводные и наземные цели, медленные маловысотные цели (типа транспортных самолетов).
Согласно данным FightGlobal на 2022 год в Украине есть 17 Су-25 различных модификаций.
Основные характеристики Су-25:
- Длина – 15,36 метров
- Высота – 4,8 метров
- Размах крыла – 14,36 метров
- Экипаж – 1-2 человека
- Максимальная скорость – 984 км/ч
- Максимальная скорость у земли — 975 км/ч
- Боевой радиус – 750 км
- Дальность полета – 1850 км
- Практический потолок – 7000 метров
- Боевой потолок – 5000 метров
- Пушечное вооружение – 1×30 мм, ГШ-30-2
- Боеприпасы – 250 снарядов
- Подвесное вооружение
- 8 бомб с лазерной наводкой
- 8-10 500-,250-кг бомбы, 32 100-кг бомбы, бронебойные бомбы, напалмовые баки
- НУР: 8-10 ПУ УБ-32-57 (320(252) х 57-мм) или
- 8-10 240-мм, блоки НАР типа С-5 (57 мм), С-8 (80 мм), С-24 (240 мм) и С-25 (340 мм).
- "воздух-воздух" Р-3(АА-2) или Р-60(АА-8)
- "воздух-поверхность" Х-25МЛ, Х-29Л и С-25Л
- контейнеры СППУ-22 с двухствольным 23-мм пушкой ГШ-23Л с 260 патронами
Самолеты армии ВСУ: разведывательные
Су-24МР
Фронтовый самолет-разведчик, предназначенный для обеспечения командования сухопутных войск и фронтовой авиации необходимыми разведывательными данными (работает также на приморских направлениях). Выполняет комплексную воздушную разведку в любую погоду днем и ночью.
Основные характеристики Су-24МР
- Длина – 24,594 метра
- Высота – 6,193 метра
- Размах крыльев – 17,638 метра
- Практический потолок – 11 000 метров
- Тактический радиус действия – 650 км
- Экипаж – 2 человека
Ан-30 (Clank)
Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Был разработан в АНТК имени Олега Антонова. Является модификацией самолета Ан-24. В народе есть прозвище "Настя".
Основные хараткеристики Ан-30:
- Длина – 24,26 метров
- Высота – 8,32 метров
- Размах крыла – 29,20 метров
- Экипаж – 7 человек
- Крейсерская скорость – 430 км/ч
- Практическая дальность – 1240 км
Военно-транспортные и учебно-тренировочные самолеты ВСУ
Также в армии ВСУ есть военно-транспортные самолеты :
- Ан-24 (Coke) – пассажирский самолет;
- Ан-26 (Curl) – средний грузовой самолет;
- Ан-70 – оперативно-тактический военно-транспортный самолет;
- Ил-76 (Candid) – тяжелый военно-транспортный самолет;
- Ан-148 – пассажирский самолет;
- Ту-134 (Crusty) – пассажирский самолет.
В армии ВСУ есть несколько учебно-тренировочных самолетов :
- Л-39 (Albatros) – учебно-тренировочный самолет;
- ХАЗ-30 – учебно-тренировочный самолет.
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