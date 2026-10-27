Как Россия научилась сбивать ракеты "Фламинго": генерал объяснил

Фламинго / © ТСН

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Украинская компания Fire Point не планирует разрабатывать новые модели крылатых ракет, а усилия сосредоточится на усовершенствовании FP-5 «Фламинго» и создании двух моделей баллистических ракет. Одной из проблем крылатой ракеты большой дальности стала ее уязвимость к российской противовоздушной обороне.

Об этом в эфире 24 Канала заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Почему российское ПВО эффективно противодействует «Фламинго»

По словам военного эксперта, большие габариты ракеты облегчают ее обнаружение и перехват российскими средствами противовоздушной обороны. Для поиска целей на значительном расстоянии от границы противник, в частности, использовал самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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«У русских специально для того, чтобы противодействовать на дальних расстояниях от границы, есть свои А-50 — самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, специально противодействующие „Фламинго“. И из этих самолетов их обнаруживали, передавали информацию, средства уничтожены, тоже эффективно боролись с ними», — пояснил Романенко.

Чтобы снизить уязвимость ракеты, разработчики применили полет с огибанием рельефа местности. По словам эксперта, это повысило эффективность ее использования, однако вопрос дальнейшего усовершенствования остается актуальным.

«Это большая цель с точки зрения противовоздушной обороны и ее выявляют россияне и эффективно уничтожают. Для того чтобы преодолеть этот недостаток, сделали использование огибания по рельефу местности, и началось повышение эффективности применения», — отметил военный.

Продолжат производить «Фламинго»

Романенко считает, что перед разработчиками встал вопрос о целесообразности дальнейших инвестиций в модернизацию ракеты. Альтернативой может быть направление ресурсов на другие перспективные проекты.

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«Поэтому здесь вопрос, модернизировать ли и дальше производить, чтобы это было эффективно, или перенацеливать средства, пока не найдут эту модернизацию, на другие проекты, вероятнее всего, что и было сделано компанией Firepoint», — предположил эксперт.

В то же время он отметил, что применение ракеты без дальнейшей модернизации может быть нецелесообразным, поскольку Россия нашла способы противодействия ей.

Что известно о планах Fire Point

Обсуждение будущего «Фламинго» активизировалось после интервью генерального директора Fire Point Ирины Терех. Она назвала разработку ракеты, прежде всего, политическим стейтментом, а не созданием «чудо-оружия».

Компания не планирует создавать новые модели крылатых ракет, однако продолжит усовершенствование FP-5 «Фламинго». Основной акцент в дальнейшей работе Fire Point будет делать на разработке двух моделей баллистических ракет.

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Производство ракет «Фламинго»: что заявили в компании

Ранее CEO Fire Point Ирина Терех объяснила, что крылатая ракета создавалась как параллельный проект при более сложной разработке баллистического вооружения. И сообщила, что компания не останавливала изготовление крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и не намерена, а заявления об отмене проекта являются следствием вырванного из контекста видео.

В ответ на упреки в Сети Терех обнародовала видео с полным вопросом и подчеркнула, что компания продолжает улучшать FP-5 и направляет основные усилия на две модели баллистических ракет. Она также отметила, что все разработки производятся без привлечения государственных средств.

Ранее речь шла о том, что Украина впервые запустила баллистическую ракету собственного производства FP-7 по территории России.

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