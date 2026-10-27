ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
177
Время на прочтение
3 мин

Как Россия научилась сбивать ракеты "Фламинго": генерал объяснил

Большие габариты и работа российских самолетов А-50 делают Фламинго уязвимыми для ПВО РФ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Как Россия научилась сбивать ракеты "Фламинго": генерал объяснил

Фламинго / © ТСН

Украинская компания Fire Point не планирует разрабатывать новые модели крылатых ракет, а усилия сосредоточится на усовершенствовании FP-5 «Фламинго» и создании двух моделей баллистических ракет. Одной из проблем крылатой ракеты большой дальности стала ее уязвимость к российской противовоздушной обороне.

Об этом в эфире 24 Канала заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Почему российское ПВО эффективно противодействует «Фламинго»

По словам военного эксперта, большие габариты ракеты облегчают ее обнаружение и перехват российскими средствами противовоздушной обороны. Для поиска целей на значительном расстоянии от границы противник, в частности, использовал самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

«У русских специально для того, чтобы противодействовать на дальних расстояниях от границы, есть свои А-50 — самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, специально противодействующие „Фламинго“. И из этих самолетов их обнаруживали, передавали информацию, средства уничтожены, тоже эффективно боролись с ними», — пояснил Романенко.

Чтобы снизить уязвимость ракеты, разработчики применили полет с огибанием рельефа местности. По словам эксперта, это повысило эффективность ее использования, однако вопрос дальнейшего усовершенствования остается актуальным.

«Это большая цель с точки зрения противовоздушной обороны и ее выявляют россияне и эффективно уничтожают. Для того чтобы преодолеть этот недостаток, сделали использование огибания по рельефу местности, и началось повышение эффективности применения», — отметил военный.

Продолжат производить «Фламинго»

Романенко считает, что перед разработчиками встал вопрос о целесообразности дальнейших инвестиций в модернизацию ракеты. Альтернативой может быть направление ресурсов на другие перспективные проекты.

«Поэтому здесь вопрос, модернизировать ли и дальше производить, чтобы это было эффективно, или перенацеливать средства, пока не найдут эту модернизацию, на другие проекты, вероятнее всего, что и было сделано компанией Firepoint», — предположил эксперт.

В то же время он отметил, что применение ракеты без дальнейшей модернизации может быть нецелесообразным, поскольку Россия нашла способы противодействия ей.

Что известно о планах Fire Point

Обсуждение будущего «Фламинго» активизировалось после интервью генерального директора Fire Point Ирины Терех. Она назвала разработку ракеты, прежде всего, политическим стейтментом, а не созданием «чудо-оружия».

Компания не планирует создавать новые модели крылатых ракет, однако продолжит усовершенствование FP-5 «Фламинго». Основной акцент в дальнейшей работе Fire Point будет делать на разработке двух моделей баллистических ракет.

Производство ракет «Фламинго»: что заявили в компании

Ранее CEO Fire Point Ирина Терех объяснила, что крылатая ракета создавалась как параллельный проект при более сложной разработке баллистического вооружения. И сообщила, что компания не останавливала изготовление крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и не намерена, а заявления об отмене проекта являются следствием вырванного из контекста видео.

В ответ на упреки в Сети Терех обнародовала видео с полным вопросом и подчеркнула, что компания продолжает улучшать FP-5 и направляет основные усилия на две модели баллистических ракет. Она также отметила, что все разработки производятся без привлечения государственных средств.

Ранее речь шла о том, что Украина впервые запустила баллистическую ракету собственного производства FP-7 по территории России.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie