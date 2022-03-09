Что такое Javelin: характеристики, как и где используют

Что такое Javelin: характеристики, как и где используют

ТСН.ua рассказывает главное о современном противотанковом вооружении.

24 февраля Россия дерзко развязала войну против Украины и начала боевые действия вдоль почти всей украинской границы. Впрочем, Вооруженные Силы Украины дали и продолжают давать достойный отпор оккупантам: за две недели боевых действий было убито и ранено около 12 тысяч российских военных, уничтожено около 300 танков и более 1 тысячи боевых бронированных машин. Против военной техники оккупантов ВСУ используют в частности противотанковые системы Javelin.ТСН.ua рассказывает об особенностях новейшего оружия, его характеристиках и в каких случаях его используют.

Что такое Javelin

Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Первый серийный ПТРК третьего поколения, оборудованный прицелом "выстрелил-забыл". Ракета имеет тепловую головку самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска пока она приближается к цели. Этот ПТРК США разрабатывали с 1986 года, а приняли на вооружение в 1996 году. Удачно использовали в Ираке. Поставляют на экспорт в некоторые страны мира. С 30 апреля 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину, успешно используются против российской военной техники с 24 февраля 2022 года.

Характеристики Javelin

Боевая масса: 22,3 кг

Минимальное расстояние боя – 150 метров, максимальное – 2500 метров

Время приведения в боевую готовность: менее 30 с

Время перезаряжания: менее 20 с

Длина ракеты: 139 см

Диаметр ракеты: 76 мм

Размах крыльев: 275 мм

Масса: прицельный блок: 8,9 кг

Двигательная установка: 2-ступенчатый РДТТ

Максимальная скорость ракеты: 435 м/с

Нет необходимости указывать на цель, пока к ней летит ракета

В отличие от NLAW требуется два человека обслуживания для эффективных боевых действий: оператора и зарядчика

требуется два человека обслуживания для эффективных боевых действий: оператора и зарядчика Приблизительная стоимость одной пусковой установки составляет $175 тысяч. Высокая стоимость комплекса объясняется использованием инфракрасной головки самонаведения с объективами большого диаметра.

Когда и как применять Javelin

Javelin – это портативная пусковая противотанковая установка, которая набрасывается на плечо и может стрелять из двух положений: прямой наводкой (Dir), или Top – если на максимальную дальность на 2500 метров, то ракета вылетает из отстреленного тубуса на высоту 160 метров, пролетает и под углом 45 градусов уничтожает цель.

U.S. Department of defense

Среди преимуществ использования Javelin можно назвать нечувствительность к помехам создаваемым средствами инфракрасного противодействия, возможность уверенного обстрела целей на встречных курсах и возможность борьбы с целями, имеющими разные типы двигателей.

Минусы радиокомандной оптической системы наведения: склонность радиоканала к управлению помехами радиоэлектронного противодействия и зависимость точности наведения от наличия помех в оптическом диапазоне (дым, туман, осадки и т.п.).