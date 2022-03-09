Що таке Javelin: характеристики, як і де використовують

Що таке Javelin: характеристики, як і де використовують

ТСН.ua розповідає головне про сучасне протитанкове озброєння.

24 лютого Росія зухвало розв'язала війну проти України та розпочала бойові дії вздовж майже всього українського кордону. Втім, Збройні сили України дали і продовжують давати гідну відсіч окупантам: за майже два тижні бойових дій було вбито та поранено близько 12 тисяч російських військових, знищено біля 300 танків та понад 1 тисячі бойових броньованих машин. Проти військової техніки окупантів ЗСУ використовують, зокрема, протитанкові системи Javelin. ТСН.ua розповідає про особливості новітньої зброї, її характеристики та в яких випадках її використовують.

Що таке Javelin

Javelin — це переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Перший серійний ПТРК третього покоління, обладнаний прицілом "вистрілив-забув". Ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. Цей ПТРК США розробляли від 1986 року, а прийняли на озброєння 1996 року. Успішно використовували в Іраку. Постачають на експорт до деяких країн світу. Від 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України, успішно використовуються проти російської військової техніки від 24 лютого 2022 року.

Характеристики Javelin

Бойова маса: 22,3 кг

Мінімальна відстань бою — 150 метрів, максимальна — 2500 метрів

Час приведення в бойову готовність: менше 30 с

Час перезаряджання: менше 20 с

Довжина ракети: 139 см

Діаметр ракети: 76 мм

Розмах крил: 275 мм

Маса прицільного блоку: 8,9 кг.

Двигунна установка: 2-ступінчастий РДТТ

Максимальна швидкість ракети: 435 м/с

Відсутня потреба вказувати на ціль, поки до неї летить ракета

На відміну від NLAW, потребує двох людей обслуги для ефективних бойових дій: оператора та заряджальника

потребує двох людей обслуги для ефективних бойових дій: оператора та заряджальника Приблизна вартість однієї пускової установки становить $175 тисяч. Велика вартість комплексу пояснюється використанням інфрачервоної голівки самонаведення з об'єктивами великого діаметра.

Коли та як застосовувати Javelin

Javelin - це портативна пускова протитанкова установка, яка накидається на плече і може стріляти з двох положень: прямим наведенням (Dir) або Top – якщо на максимальну дальність на 2500 метрів, то ракета вилітає із відстріляного тубуса на висоту 160 метрів, пролітає і під кутом 45 градусів знищує ціль.

U.S. Department of defense

Поміж переваг використання Javelin можна назвати нечутливість до перешкод створюваним засобами інфрачервоної протидії, можливість впевненого обстрілу цілей на зустрічних курсах і можливість боротьби з цілями, що мають різні типи двигунів.

Мінуси радіокомандної оптичної системи наведення: схильність радіоканалу до керування перешкодами засобів радіоелектронної протидії та залежність точності наведення від наявності перешкод в оптичному діапазоні (дим, туман, опади тощо).