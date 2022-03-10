Повітряні Сили ЗСУ на сьогоднішній день є головним носієм бойового потенціалу України. ТСН.ua розповідає про літаки армії ЗСУ та їхні основні характеристики.

Літаки армії ЗСУ: винищувачі

Су-27 (Flanker)

Су-27 - винищувач ЗСУ / commons.wikimedia.org

Важкий винищувач-перехоплювач, який був розроблений в ДКБ Сухого та 1982 року прийнятий на озброєння Радянський ВПС. Після розпаду СРСР виготовлявся в Росії.

Згідно з FightGlobal станом на 2022 рік в армії України був 31 літак Су-27 різних модифікацій. Сьогодні він є одним з основних винищувачів військової авіації ВПС України. Су-27 використовують для боротьби з гвинтокрилами, літаками, крилатими ракетами у повітрі. Також він може уражувати наземні чи морські цілі.

Основні характеристики Су-27:

Довжина - 21,9 метра

- 21,9 метра Висота - 5,9 метра

- 5,9 метра Розмах крила - 14,7 м

- 14,7 м Екіпаж - 1-2 особи

- 1-2 особи Максимальна швидкість - 2500 км/год

- 2500 км/год Максимальна швидкість біля землі - 1400 км/год

- 1400 км/год Бойовий радіус - 1500 км

- 1500 км Дальність польоту - 3900 км

- 3900 км Практична стеля - 18 500 м

- 18 500 м Бойова стеля - 22 000 м

- 22 000 м Швидкопідйомність - 285-300 м/с

- 285-300 м/с Боєзапас - 150 снарядів

- 150 снарядів Підвісне озброєння - Р-27Р, Р-27ЕР, Р-27ЕТ, Р-73, Р-77, С-8 (Б-8), С-13 (Б-13), С-25 (О-25), X-31, ФАБ-250/500 М-54, ФАБ-250/500 М62, КМГУ

МіГ-29 (Fulcrum)

Український винищувач МіГ-29 / commons.wikimedia.org

Багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який протягом 80-х років XIX століття був основним винищувачем у країнах Варшавського договору та СРСР. Прийнятий на озброєння 1983 року.

Після розпаду СРСР (1992 року) Україна отримала 245 МіГ-29. Згідно з FightGlobal станом на 2022 рік в ВПС України є 51 літак МіГ-29 різних модифікацій. Сьогодні він є одним з основних винищувачів ВПС України. Його потенціал дозволяє використовувати літак для повітряного бою та різних задач ППО, а також для боротьби з надводними чи наземними цілями.

Основні характеристики МіГ-29:

Довжина - 17,32 м

- 17,32 м Висота - 4,73 м

- 4,73 м Розмах крила - 11,36 м

- 11,36 м Екіпаж - 1-2 особи

- 1-2 особи Максимальна швидкість - 2450 км/год

- 2450 км/год Максимальна швидкість біля землі - 1500 км/год

- 1500 км/год Бойовий радіус - 700 км

- 700 км Дальність польоту - 2230 км

- 2230 км Практична стеля - 18000 м

- 18000 м Швидкопідйомність - 300 м/с

- 300 м/с Боєзапас - 200 снарядів

- 200 снарядів Підвісне озброєння - Р-60, Р-27, Р-73

Літаки армії ЗСУ: штурмовики

Су-24М (Fencer-D)

Су-24М - надзвуковий фронтовий бомбардувальник ЗСУ / commons.wikimedia.org

Надзвуковий фронтовий бомбардувальник, розробка якого почалася ще в 1960-х роках XIX століття. На озброєння ВПС СРСР був прийнятий 1972 року. Нині це основний бомбардувальник ВПС України. модифікація Су-24М відрізняється більш вдосконаленою прицільно-навігаційною системою, що допомогло значно підвищити бойові якості літака. Також завдяки цьому стало можливим використання нової зброї. Зокрема, керованих ракет з лазерними і ТБ головками самонаведення.

Основне призначення Су-24М - завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах (в денний та нічний час). Може вести вогонь навіть на малій висоті з ураженням надводних чи наземних цілей. Згідно з FightGlobal станом на 2022 рік в ЗСУ України є 12 таких літаків.

Основні характеристики Су-24М:

Довжина - 22,67 м

- 22,67 м Висота - 6,193 м

- 6,193 м Розмах крила - залежно від кута від 17,638 до 10,366 метрів

- залежно від кута від 17,638 до 10,366 метрів Екіпаж - 2 людини

- 2 людини Максимальна швидкість - 1700 км/год

- 1700 км/год Максимальна швидкість біля землі - 1400 км/год

- 1400 км/год Бойовий радіус - 560 км

- 560 км Практична стеля - 11 000 метрів

Озброєння Су-24М:

стрілецько-гарматне - 1 х шестиствольних 23-мм гармата ГШ-6-23 з 500 сн

- 1 х шестиствольних 23-мм гармата ГШ-6-23 з 500 сн керовані ракети ракети "повітря-повітря": 2 × Р-60 (АА-8) ракети "повітря-земля": 4 × Х-25МЛ/МР або Х-23 + 3 × Х-29Л/Т або Х-59 + 6 × С-25Л + 2 × Х-58

некеровані ракети 192 (6 × 32) × 57 мм С-5 у блоках УБ-32 або 120 (6 × 266) × 80 мм С-8 у блоках Б-8М або 30 (6 × 5) × 122 мм С-13 у блоках Б-13Л або 4 × 240 мм С-24 або 6 × 266 мм С-25

бомби та бомбові касети 3 × 1 500 кг (ФАБ-1500, КАБ-1500Л/ТК, тощо) або 7 × 500 кг (КАБ-500Л/КР, ЗБ-500) або 10 × 500 кг (ФАБ-500, РБК-500) або 30 або 16 × 250 кг (ФАБ-250, РБК-250) або 38 × 100 кг (ОФАБ-100) або 7 × контейнерів КМГУ-2

гарматні контейнери - 3 × СППУ-6 с 23 мм гарматою ГШ-6-23 з 400 сн

- 3 × СППУ-6 с 23 мм гарматою ГШ-6-23 з 400 сн підвісний контейнер "Фантасмагорія".

Су-25 (Frogfoot, неформальна назва "Грач")

Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик / commons.wikimedia.org

Одномісний броньований дозвуковий штурмовик, який надає авіаційну підтримку у зоні бойових дій вночі та вдень (якщо ціль візуально видима), знищення об'єктів із заданими координатами (за льотної погоди). Об'єктами ураження можуть виступати надводні і наземні цілі, повільні маловисотні повітряні цілі (типу транспортних літаків).

Згідно з даними FightGlobal станом на 2022 рік в Україні є 17 Су-25 різних модифікацій.

Основні характеристики Су-25:

Довжина - 15,36 метра

- 15,36 метра Висота - 4,8 метра

- 4,8 метра Розмах крила - 14,36 метра

- 14,36 метра Екіпаж - 1-2 особи

- 1-2 особи Максимальна швидкість - 984 км/год

- 984 км/год Максимальна швидкість біля землі - 975 км/год

- 975 км/год Бойовий радіус - 750 км

- 750 км Дальність польоту - 1850 км

- 1850 км Практична стеля - 7000 метрів

- 7000 метрів Бойова стеля - 5000 метрів

- 5000 метрів Гарматне озброєння - 1×30 мм, ГШ-30-2

- 1×30 мм, ГШ-30-2 Боєприпаси - 250 снарядів

- 250 снарядів Підвісне озброєння 8 бомб із лазерним наведенням 8-10 500-,250-кг бомби, 32 100-кг бомби, бронебійні бомби, напалмові баки НУР: 8-10 ПУ УБ-32-57 (320(252) х 57-мм) або 8-10 240-мм, блоки НАР типа С-5 (57 мм), С-8 (80 мм), С-24 (240 мм) и С-25 (340 мм) "повітря-повітря" Р-3(АА-2) або Р-60(АА-8) "повітря-поверхня" Х-25МЛ, Х-29Л і С-25Л контейнери СППУ-22 із двохствольною 23-мм гарматою ГШ-23Л із 260 патронами



Літаки армії ЗСУ: розвідувальні

Су-24МР

Літак-розвідник Су-24МР / Український мілітарний портал

Фронтовий літак-розвідник, який призначений для забезпечення командування сухопутних військ і фронтової авіації необхідними розвідувальними даними (працює також на приморських напрямках). Виконує комплексну повітряну розвідку за будь-якої погоди вдень і вночі.

Основні характеристики Су-24МР

Довжина - 24,594 метра

- 24,594 метра Висота - 6,193 метра

- 6,193 метра Розмах крил - 17,638 метра

- 17,638 метра Практична стеля - 11 000 метрів

- 11 000 метрів Тактичний радіус дії - 650 км

- 650 км Екіпаж - 2 людини

Ан-30 (Clank)

Розвідувальний літак Ан-30 / commons.wikimedia.org

Літак повітряного спостереження та аерофотознімання. Був розроблений в АНТК імені Олега Антонова. Є модифікацією літака Ан-24. В народі має прізвисько "Настя".

Основні харатеристики Ан-30:

Довжина - 24,26 метра

- 24,26 метра Висота - 8,32 метра

- 8,32 метра Розмах крила - 29,20 метра

- 29,20 метра Екіпаж - 7 осіб

- 7 осіб Крейсерська швидкість - 430 км/год

- 430 км/год Практична дальність - 1240 км

Військово-транспортні та навчально-тренувальні літаки ЗСУ

Також в армії ЗСУ є військово-транспортні літаки:

Ан-24 (Coke) - пасажирський літак;

Ан-26 (Curl) - середній вантажний літак;

Ан-70 - оперативно-тактичний військово-транспортний літак;

Іл-76 (Candid) - важкий військово-транспортний літак;

Ан-148 - пасажирський літак;

Ту-134 (Crusty) - пасажирський літак.

В армії ЗСУ є кілька навчально-тренувальних літаків:

Л-39 (Albatros) - навчально-тренувальний літак;

ХАЗ-30 - навчально-тренувальний літак.

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