Повітряні Сили ЗСУ на сьогоднішній день є головним носієм бойового потенціалу України. ТСН.ua розповідає про літаки армії ЗСУ та їхні основні характеристики.
Літаки армії ЗСУ: винищувачі
Су-27 (Flanker)
Важкий винищувач-перехоплювач, який був розроблений в ДКБ Сухого та 1982 року прийнятий на озброєння Радянський ВПС. Після розпаду СРСР виготовлявся в Росії.
Згідно з FightGlobal станом на 2022 рік в армії України був 31 літак Су-27 різних модифікацій. Сьогодні він є одним з основних винищувачів військової авіації ВПС України. Су-27 використовують для боротьби з гвинтокрилами, літаками, крилатими ракетами у повітрі. Також він може уражувати наземні чи морські цілі.
Основні характеристики Су-27:
- Довжина - 21,9 метра
- Висота - 5,9 метра
- Розмах крила - 14,7 м
- Екіпаж - 1-2 особи
- Максимальна швидкість - 2500 км/год
- Максимальна швидкість біля землі - 1400 км/год
- Бойовий радіус - 1500 км
- Дальність польоту - 3900 км
- Практична стеля - 18 500 м
- Бойова стеля - 22 000 м
- Швидкопідйомність - 285-300 м/с
- Боєзапас - 150 снарядів
- Підвісне озброєння - Р-27Р, Р-27ЕР, Р-27ЕТ, Р-73, Р-77, С-8 (Б-8), С-13 (Б-13), С-25 (О-25), X-31, ФАБ-250/500 М-54, ФАБ-250/500 М62, КМГУ
МіГ-29 (Fulcrum)
Багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який протягом 80-х років XIX століття був основним винищувачем у країнах Варшавського договору та СРСР. Прийнятий на озброєння 1983 року.
Після розпаду СРСР (1992 року) Україна отримала 245 МіГ-29. Згідно з FightGlobal станом на 2022 рік в ВПС України є 51 літак МіГ-29 різних модифікацій. Сьогодні він є одним з основних винищувачів ВПС України. Його потенціал дозволяє використовувати літак для повітряного бою та різних задач ППО, а також для боротьби з надводними чи наземними цілями.
Основні характеристики МіГ-29:
- Довжина - 17,32 м
- Висота - 4,73 м
- Розмах крила - 11,36 м
- Екіпаж - 1-2 особи
- Максимальна швидкість - 2450 км/год
- Максимальна швидкість біля землі - 1500 км/год
- Бойовий радіус - 700 км
- Дальність польоту - 2230 км
- Практична стеля - 18000 м
- Швидкопідйомність - 300 м/с
- Боєзапас - 200 снарядів
- Підвісне озброєння - Р-60, Р-27, Р-73
Літаки армії ЗСУ: штурмовики
Су-24М (Fencer-D)
Надзвуковий фронтовий бомбардувальник, розробка якого почалася ще в 1960-х роках XIX століття. На озброєння ВПС СРСР був прийнятий 1972 року. Нині це основний бомбардувальник ВПС України. модифікація Су-24М відрізняється більш вдосконаленою прицільно-навігаційною системою, що допомогло значно підвищити бойові якості літака. Також завдяки цьому стало можливим використання нової зброї. Зокрема, керованих ракет з лазерними і ТБ головками самонаведення.
Основне призначення Су-24М - завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах (в денний та нічний час). Може вести вогонь навіть на малій висоті з ураженням надводних чи наземних цілей. Згідно з FightGlobal станом на 2022 рік в ЗСУ України є 12 таких літаків.
Основні характеристики Су-24М:
- Довжина - 22,67 м
- Висота - 6,193 м
- Розмах крила - залежно від кута від 17,638 до 10,366 метрів
- Екіпаж - 2 людини
- Максимальна швидкість - 1700 км/год
- Максимальна швидкість біля землі - 1400 км/год
- Бойовий радіус - 560 км
- Практична стеля - 11 000 метрів
Озброєння Су-24М:
- стрілецько-гарматне - 1 х шестиствольних 23-мм гармата ГШ-6-23 з 500 сн
- керовані ракети
- ракети "повітря-повітря": 2 × Р-60 (АА-8)
- ракети "повітря-земля": 4 × Х-25МЛ/МР або Х-23 + 3 × Х-29Л/Т або Х-59 + 6 × С-25Л + 2 × Х-58
- некеровані ракети
- 192 (6 × 32) × 57 мм С-5 у блоках УБ-32 або
- 120 (6 × 266) × 80 мм С-8 у блоках Б-8М або
- 30 (6 × 5) × 122 мм С-13 у блоках Б-13Л або
- 4 × 240 мм С-24 або
- 6 × 266 мм С-25
- бомби та бомбові касети
- 3 × 1 500 кг (ФАБ-1500, КАБ-1500Л/ТК, тощо) або
- 7 × 500 кг (КАБ-500Л/КР, ЗБ-500) або
- 10 × 500 кг (ФАБ-500, РБК-500) або
- 30 або 16 × 250 кг (ФАБ-250, РБК-250) або
- 38 × 100 кг (ОФАБ-100) або
- 7 × контейнерів КМГУ-2
- гарматні контейнери - 3 × СППУ-6 с 23 мм гарматою ГШ-6-23 з 400 сн
- підвісний контейнер "Фантасмагорія".
Су-25 (Frogfoot, неформальна назва "Грач")
Одномісний броньований дозвуковий штурмовик, який надає авіаційну підтримку у зоні бойових дій вночі та вдень (якщо ціль візуально видима), знищення об'єктів із заданими координатами (за льотної погоди). Об'єктами ураження можуть виступати надводні і наземні цілі, повільні маловисотні повітряні цілі (типу транспортних літаків).
Згідно з даними FightGlobal станом на 2022 рік в Україні є 17 Су-25 різних модифікацій.
Основні характеристики Су-25:
- Довжина - 15,36 метра
- Висота - 4,8 метра
- Розмах крила - 14,36 метра
- Екіпаж - 1-2 особи
- Максимальна швидкість - 984 км/год
- Максимальна швидкість біля землі - 975 км/год
- Бойовий радіус - 750 км
- Дальність польоту - 1850 км
- Практична стеля - 7000 метрів
- Бойова стеля - 5000 метрів
- Гарматне озброєння - 1×30 мм, ГШ-30-2
- Боєприпаси - 250 снарядів
- Підвісне озброєння
- 8 бомб із лазерним наведенням
- 8-10 500-,250-кг бомби, 32 100-кг бомби, бронебійні бомби, напалмові баки
- НУР: 8-10 ПУ УБ-32-57 (320(252) х 57-мм) або
- 8-10 240-мм, блоки НАР типа С-5 (57 мм), С-8 (80 мм), С-24 (240 мм) и С-25 (340 мм)
- "повітря-повітря" Р-3(АА-2) або Р-60(АА-8)
- "повітря-поверхня" Х-25МЛ, Х-29Л і С-25Л
- контейнери СППУ-22 із двохствольною 23-мм гарматою ГШ-23Л із 260 патронами
Літаки армії ЗСУ: розвідувальні
Су-24МР
Фронтовий літак-розвідник, який призначений для забезпечення командування сухопутних військ і фронтової авіації необхідними розвідувальними даними (працює також на приморських напрямках). Виконує комплексну повітряну розвідку за будь-якої погоди вдень і вночі.
Основні характеристики Су-24МР
- Довжина - 24,594 метра
- Висота - 6,193 метра
- Розмах крил - 17,638 метра
- Практична стеля - 11 000 метрів
- Тактичний радіус дії - 650 км
- Екіпаж - 2 людини
Ан-30 (Clank)
Літак повітряного спостереження та аерофотознімання. Був розроблений в АНТК імені Олега Антонова. Є модифікацією літака Ан-24. В народі має прізвисько "Настя".
Основні харатеристики Ан-30:
- Довжина - 24,26 метра
- Висота - 8,32 метра
- Розмах крила - 29,20 метра
- Екіпаж - 7 осіб
- Крейсерська швидкість - 430 км/год
- Практична дальність - 1240 км
Військово-транспортні та навчально-тренувальні літаки ЗСУ
Також в армії ЗСУ є військово-транспортні літаки:
- Ан-24 (Coke) - пасажирський літак;
- Ан-26 (Curl) - середній вантажний літак;
- Ан-70 - оперативно-тактичний військово-транспортний літак;
- Іл-76 (Candid) - важкий військово-транспортний літак;
- Ан-148 - пасажирський літак;
- Ту-134 (Crusty) - пасажирський літак.
В армії ЗСУ є кілька навчально-тренувальних літаків:
- Л-39 (Albatros) - навчально-тренувальний літак;
- ХАЗ-30 - навчально-тренувальний літак.
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