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З Енергодара вирушила евакуаційна колона (відео)

З Енергодара вирушила евакуаційна колона (відео)

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З Енергодара вирушила евакуаційна колона (відео)

Автобусами евакуювали переважно жінок, дітей та людей похилого віку.

З міста Енергодара Запорізької області вирушила евакуаційна колона згідно до оголошеного "зеленого коридора" під егідою "Червоного Хреста".

Про це 9 березня повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Автобусами евакуювали переважно жінок, дітей та людей похилого віку.

Нагадаємо, що у середу, 9 березня, від 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для евакуації людей з населених пунктів, які сильно потерпають від обстрілів окупантів.

Гуманітарні коридори облаштовано за кількома маршрутами:

  • Енергодар — Запоріжжя,
  • Суми – Полтава,
  • Ізюм — Лозова,
  • Маріуполь — Запоріжжя,
  • Волноваха — Покровськ,
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель  -  Київ.

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