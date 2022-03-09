З Енергодара вирушила евакуаційна колона (відео)

Автобусами евакуювали переважно жінок, дітей та людей похилого віку.
З міста Енергодара Запорізької області вирушила евакуаційна колона згідно до оголошеного "зеленого коридора" під егідою "Червоного Хреста".
Про це 9 березня повідомив міський голова Дмитро Орлов.
Автобусами евакуювали переважно жінок, дітей та людей похилого віку.
Нагадаємо, що у середу, 9 березня, від 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для евакуації людей з населених пунктів, які сильно потерпають від обстрілів окупантів.
Гуманітарні коридори облаштовано за кількома маршрутами:
- Енергодар — Запоріжжя,
- Суми – Полтава,
- Ізюм — Лозова,
- Маріуполь — Запоріжжя,
- Волноваха — Покровськ,
- Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ.
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