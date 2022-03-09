В Офісі президента розповіли про маршрути евакуації та гумкоридори

Коридори організували у різних регіонах України
У середу, 9 березня, від 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для евакуації людей з населених пунктів, які сильно потерпають від обстрілів окупантів.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Гуманітарні коридори облаштовано за кількома маршрутами:
- Енергодар — Запоріжжя,
- Суми – Полтава,
- Ізюм — Лозова,
- Маріуполь — Запоріжжя,
- Волноваха — Покровськ,
- Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ.
Як повідомлялося, 8 березня відбувалася евакуація із Сум. Обидва етапи евакуації завершилися успішно. За день вдалося вивезти близько 5000 людей, виїхали близько 1000 автівок, які вже перебувають у безпеці.
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