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В Офісі президента розповіли про маршрути евакуації та гумкоридори

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В Офісі президента розповіли про маршрути евакуації та гумкоридори

Коридори організували у різних регіонах України

У середу, 9 березня, від 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для евакуації людей з населених пунктів, які сильно потерпають від обстрілів окупантів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. 

 Гуманітарні коридори облаштовано за кількома маршрутами:

  • Енергодар — Запоріжжя,
  • Суми – Полтава,
  • Ізюм — Лозова,
  • Маріуполь — Запоріжжя,
  • Волноваха — Покровськ,
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель  -  Київ.

Як повідомлялося, 8 березня відбувалася евакуація із Сум. Обидва етапи евакуації завершилися успішно. За день вдалося вивезти близько 5000 людей, виїхали близько 1000 автівок, які вже перебувають у безпеці.

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