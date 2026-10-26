Гауляйтер Сальдо брав участь у викраденні дітей: СБУ оголосила йому підозру

Сальдо отримав нову підозру від СБУ / © Associated Press

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Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора висунула нові заочні підозри очільнику окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини Володимиру Сальдо та двом його поплічникам. Цього разу фігурантам інкримінують причетність до примусового переміщення українських дітей у період, коли правобережжя області ще перебувало під окупацією.

Про це пишуть у СБУ.

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Сальдо отримав нову підозру від СБУ та Офісу Генпрокурора

Як вдалося з’ясувати слідчим, 7 жовтня 2022 року зловмисники організували депортацію учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до тимчасово окупованого Криму, де їх планували утримувати у так званих «санаторіях».

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Операція реалізовувалася поетапно: спершу вихованців ліцею збирали й автобусами відвозили до річкового порту, звідки катерами переправляли на лівий берег Дніпра. Там на дітей уже чекав інший транспорт, який доставив їх на півострів.

До реалізації злочинного плану Сальдо залучив спільників. Одним із них виявився Віктор Логінов — колишній військовослужбовець російської армії, який на момент скоєння злочину обіймав посаду заступника директора ліцею.

Завданням Логінова було маскування незаконного вивезення неповнолітніх, для чого він власноруч вносив неправдиві дані до офіційної облікової документації навчального закладу.

Другим співучасником слідство назвало Миколу Долженка, який на той час працював викладачем у захопленому ліцеї. Саме він супроводжував дітей протягом усього небезпечного маршруту аж до кримського узбережжя.

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Ці дії є прямим порушенням статті 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє примусове переселення осіб, що перебувають під захистом, з окупованих територій.

Співробітники СБУ заочно повідомили Володимиру Сальдо та двом його поплічникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Оскільки підозрювані наразі переховуються на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, правоохоронці продовжують комплексні заходи, аби притягнути їх до відповідальності.

В межах іншого кримінального провадження гауляйтер Херсонщини Сальдо вже був заочно засуджений українським судом до 15 років позбавлення волі.

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Полковник СБУ, який «зливав» дані РФ, отримав вирок

Нагадаємо, колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковника Дмитра Козюру засудили до довічного позбавлення волі за державну зраду в умовах воєнного стану.

Кадрового офіцера з доступом до держтаємниці завербувала російська ФСБ ще у березні 2018 року у Відні. За гроші він зобов’язався передавати оборонні відомості, виходячи на зв’язок через посередника та особисто підписуючи шифрограми.

Особливо активну шпигунську діяльність «кріт» розгорнув після початку повномасштабної війни. Протягом 2024–2025 років він систематично передавав ворогу дані про наслідки ракетних ударів по Києву, дислокацію підрозділів СБУ та військових частин, а також таємні матеріали щодо критичної інфраструктури та планів посилення її ППО.

У лютому 2025 року зрадника викрили, і на допиті він визнав факт співпраці з ФСБ за гроші. 25 червня суд призначив Козюрі найсуворіше покарання — довічний термін ув’язнення.

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